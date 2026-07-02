Η διαφορά ηλικίας και τα ξεχωριστά σχολικά περιβάλλοντα φαίνεται πως καθόρισαν τη σχέση που είχαν ο Απόστολος Ρουβάς και ο Σάκης κατά τη διάρκεια των παιδικών και εφηβικών τους χρόνων.

Ο σεφ, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day το πρωί της Πέμπτης 2 Ιουλίου, γύρισε τον χρόνο πίσω και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους οι δυο τους δεν μοιράζονταν τις ίδιες παρέες ή τις εξόδους τους στην Κέρκυρα.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, το γεγονός ότι δεν συνυπήρξαν στις ίδιες βαθμίδες εκπαίδευσης απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο νεανικού ανταγωνισμού ανάμεσά τους:

«Όταν ήμασταν μικροί δεν βρισκόμασταν στο ίδιο σχολείο ποτέ. Όταν ο Σάκης ήταν στο Γυμνάσιο, εγώ ήμουν ακόμη στο Δημοτικό. Δεν είχαμε κοινό έδαφος για να ζήσω το ποιος έχει περισσότερες κατακτήσεις. Ο Σάκης δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί του ως μεγαλύτερος αδερφός όταν έβγαινε».

Η αλήθεια για τη σχέση τους και η αναφορά στο τραγούδι

Παρά το γεγονός ότι μεγάλωσαν κάτω από την ίδια στέγη, οι δρόμοι τους στην καθημερινότητα ήταν διαφορετικοί λόγω των υποχρεώσεων του καθενός. Παράλληλα, ο Απόστολος Ρουβάς αναφέρθηκε με αρκετή δόση χιούμορ και στη δική του σχέση με τη μουσική, ξεκαθαρίζοντας ότι προτιμά να μένει μακριά από το μικρόφωνο.

«Το καλό είναι ότι δεν χρειάστηκε να τραγουδήσω ποτέ. Το έχω κάνει 1-2 φορές. Ευτυχώς λίγοι το θυμούνται, και καλό είναι να το κρατήσουμε έτσι», δήλωσε χαρακτηριστικά.