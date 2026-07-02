Η Άννα Βίσση ανέβηκε σε ανυψωτικό μηχάνημα φορώντας προστατευτικό κράνος και ειδική ζώνη ασφαλείας, προκειμένου να ελέγξει προσωπικά τις τεχνικές προετοιμασίες για τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, δείχνοντας τη διαδικασία στησίματος της παραγωγής και την αυτοψία που πραγματοποίησε στο στάδιο μαζί με στενό της συνεργάτη για να έχει πλήρη οπτική των εγκαταστάσεων από μεγάλο ύψος.

Στο ξεκίνημα του συγκεκριμένου οπτικοακουστικού υλικού, η καλλιτέχνιδα δείχνει προς το μέρος της μητέρας της, η οποία βρισκόταν επίσης στον χώρο, δηλώνοντας: «Για την μαμά μου».