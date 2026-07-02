Μια επαναστατική και άκρως αυστηρή πρόταση πέφτει στο τραπέζι στη Γαλλία, η οποία αναμένεται να αλλάξει ριζικά το μέλλον της δημόσιας υγείας. Το εθνικό ταμείο ασφάλισης υγείας της χώρας (CNAM) τάσσεται επίσημα υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της πώλησης προϊόντων καπνού σε όλους τους πολίτες που έχουν γεννηθεί από το 2009 και μετά. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ο μεγάλος και φιλόδοξος στόχος είναι να δημιουργηθεί η πρώτη αυθεντική «γενιά χωρίς καπνό».



Το Παρίσι φαίνεται να ακολουθεί το ριζοσπαστικό παράδειγμα του Λονδίνου. Το Ηνωμένο Βασίλειο υιοθέτησε πρόσφατα αυτό το δραστικό μέτρο, αποτελώντας μόλις τη δεύτερη χώρα στον κόσμο που προχωρά σε μια τέτοια κίνηση μετά τις Μαλδίβες, ανοίγοντας τον δρόμο για μια παγκόσμια αντικαπνιστική εκστρατεία.



«Δεν υπάρχει λόγος να φανούμε πιο ανόητοι» από εκείνους, η Γαλλία «είναι ικανή να το πράξει», καθώς σήμερα «παρά τα όσα έχουν γίνει (σημάνσεις στα πακέτα, αυξήσεις τιμών…) εξακολουθούμε να υστερούμε σε σύγκριση με τους γείτονές μας», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του CNAM Τομά Φατόμ σε συνέντευξη Τύπου.



«Είναι πλέον καιρός να κάνουμε στροφή προς την πρόληψη» στις πολιτικές υγείας, υπογράμμισε η Σαμίρα Λεέν, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού.



Το έλλειμμα του εθνικού ταμείου ασφάλισης υγείας στη Γαλλία εκτιμάται πως θα ανέλθει φέτος στα 13,8 δισεκατομμύρια ευρώ, και να αυξηθεί σε 15 δισεκατομμύρια το 2027 και σε 17 δισεκ. ευρώ το 2029, σημείωσε ο Φατόμ.



Μεταξύ άλλων μέτρων πρόληψης, το CNAM προτείνει να καταστεί υποχρεωτική η χρήση κράνους για όσους άνω των 12 ετών μετακινούνται με ποδήλατα ή συσκευές προσωπικής κινητικότητας (σ.σ. όπως τα ηλεκτρικά πατίνια). Επισημαίνει πως τα ατυχήματα με αυτά τα μέσα αυξήθηκαν πέρυσι κατά 7,6% σε σύγκριση με το 2024 και έχουν διπλασιαστεί από το 2017.



Συνολικά, θεωρεί πως τα μέτρα πρόληψης θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, που θεωρείται «απαραίτητη» για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ταμείου στο μέλλον, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.