Με δύο γκολ του Ογιαρθάμπαλ και ένα του Πέδρο Πόρο, η Ισπανία νίκησε εύκολα με 3-0 την Αυστρία και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει Πορτογαλία ή Κροατία.

Η λογική έλεγε ότι η «ρόχα» θα ήταν αυτή που θα έπαιρνε από την αρχή την πρωτοβουλία των κινήσεων προσπαθώντας να κάνει το παιχνίδι της και δεν έγινε κάτι… παράλογο. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε είχε τον έλεγχο και ήταν συνεχώς μπροστά, ψάχνοντας τον τρόπο για να πλησιάσει στο γκολ.

Μέχρι και το cooling break, στο 24ο λεπτό, δεν τον είχε βρει, στη συνέχεια όμως τα πράγματα βελτιώθηκαν για τους Ίβηρες, καθώς άρχισαν να πιέζουν περισσότερο. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης πίστεψε ότι άνοιξε το σκορ στο 29′ με τον Κουκουρέγια αλλά το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ στον Σλάγκερ, ο οποίος στο 33′ έκανε μεγάλη επέμβαση σε σουτ του Ογιαρθάμπαλ.

Λίγα λεπτά μετά, όμως, οι δυο τους αναμετρήθηκαν ξανά και η κατάληξη ήταν διαφορετική… Στο 36′ ο Κουκουρέγια, από αριστερά, έστρωσε ωραία για τον Ογιαρθάμπαλ και αυτός με ψύχραιμο πλασέ από το ύψος του πέναλτι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Σκορ που θα μπορούσε να αλλάξει πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και να γίνει 2-0, η μπάλα όμως πήγε στο δοκάρι μετά την εκτέλεση φάουλ του Μπαένα στο 45’+2′ και στη συνέχεια της φάσης ο Γιαμάλ νικήθηκε από τον Σλάγκερ.

Η Αυστρία έπρεπε να ανεβάσει πολύ την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος για να έχει ελπίδες αλλά αυτό δεν ήταν και τόσο εύκολο, παρά τις προσπάθειές της. Η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ έδειχνε όντως πιο απειλητική και στο 62′ είχε την πρώτη της ευκαιρία με την κεφαλιά του Κάλαϊτζιτς, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή δύο λεπτά νωρίτερα, έφυγε λίγο άουτ.

Και αφού δεν έγινε εκεί το 1-1, έγινε λίγα λεπτά και συγκεκριμένα στο 66′ το 2-0, με τον Μπαένα να κάνει τη σέντρα από αριστερά και τον Πέδρο Πόρο να παίρνει τη κεφαλιά και να σκοράρει, σφραγίζοντας τη νίκη για την ομάδα του Ντε Λα Φουέντε.

Νίκη που έγινε πιο ευρεία στο 89′, όταν ο Κουκουρέγια με υπέροχη πάσα έβγαλε τετ α τετ τον Ογιαρθάμπαλ και αυτός πλάσαρε όπως έπρεπε για το τελικό 3-0 με το δεύτερό του γκολ στο ματς και 4ο στο Μουντιάλ 2026.

Ισπανία (Λουίς Ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πέδρο Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (93΄ Πουμπίλ), Κουκουρέγια, Ρόντρι, Πέδρι (93΄ Φαμπιάν Ρουίθ), Γιαμάλ (85΄ Γκάβι), Όλμο (71΄ Μερίνο), Μπαένα (71΄ Φεράν Τόρες), Ογιαρθάμπαλ.

Αυστρία (Ραλφ Ράγκνιγκ): Αυστρία: Αλεξάντερ Σλάγκερ, Πος (85΄ Πρας), Ντανσό, Αλάμπα, Λάιμερ, Σάιβαλντ (46΄ Γκρίλιτς), Ξάβερ Σλάγκερ (46΄ Τσουκουεμέκα), Σμιντ (60΄ Κάλαϊτιτς), Βάνερ, Σάμπιτζερ, Γκρέγκοριτς (60΄ Αρναούτοβιτς).