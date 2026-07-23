Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία έστρεψε αμέσως τα βλέμματα στην επόμενη διοργάνωση. Το Μουντιάλ 2030 θα φιλοξενηθεί από κοινού σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, με τους τρεις εναρκτήριους αγώνες να διεξάγονται σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1930.

Παρότι η κοινή υποψηφιότητα εγκρίθηκε από τη FIFA τον Δεκέμβριο του 2024, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα παραμένει ανοιχτό: ποια χώρα θα φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό.

Το «χαρτί» της Ισπανίας

Η ισπανική ομοσπονδία θεωρεί ως ιδανική επιλογή το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» της Ρεάλ Μαδρίτης, παρότι και το υπό ανακατασκευή «Καμπ Νόου» πληροί τις προδιαγραφές της FIFA.

Το ανακαινισμένο Μπερναμπέου, μετά την επένδυση ύψους 1,5 δισ. ευρώ, διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις φιλοξενίας, VIP χώρους και προηγμένες τεχνολογικές υποδομές. Είναι επίσης το μοναδικό στάδιο που έχει φιλοξενήσει τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, EURO, Champions League και Copa Libertadores, στοιχείο που ενισχύει τη θέση του.

Σύμφωνα με πηγές της ισπανικής ομοσπονδίας, η Ισπανία θεωρεί πως δικαιούται τον τελικό, καθώς θα φιλοξενήσει τα περισσότερα παιχνίδια της διοργάνωσης, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση κορυφαίων αθλητικών γεγονότων και αποτελεί μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, όπως απέδειξε και η κατάκτηση του Μουντιάλ 2026.

Η αντεπίθεση του Μαρόκου

Το Μαρόκο, ωστόσο, έχει ανεβάσει σημαντικά τις πιθανότητές του. Πριν ακόμη εγκριθεί επίσημα η υποψηφιότητα της διοργάνωσης, ξεκίνησε την κατασκευή του Stade Hassan II, ενός υπερσύγχρονου γηπέδου χωρητικότητας 115.000 θεατών κοντά στην Καζαμπλάνκα.

Η κυβέρνηση έχει δεσμεύσει περίπου 1 δισ. ευρώ για το έργο, ενώ προχωρά παράλληλα σε εκτεταμένες επενδύσεις σε οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, ώστε να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις της FIFA.

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Μαρόκου, Φουζί Λεκζά, θεωρείται από τις ισχυρότερες προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι αντιπρόεδρος της CAF, μέλος του Συμβουλίου της FIFA και διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον πρόεδρό της, Τζιάνι Ινφαντίνο, γεγονός που θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα.

Η μαροκινή πλευρά υποστηρίζει ότι, για λόγους γεωγραφικής ισορροπίας, θα ήταν πιο δίκαιο ο τελικός να διεξαχθεί στην Αφρική, καθώς μέχρι σήμερα η ήπειρος έχει φιλοξενήσει μόλις έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου (Νότια Αφρική, 2010).

Τα προβλήματα της Ισπανίας

Την ίδια στιγμή, η ισπανική ομοσπονδία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εσωτερικές δυσκολίες μετά τις αναταράξεις που ακολούθησαν την αποχώρηση του Λουίς Ρουμπιάλες.

Ο νέος πρόεδρος της RFEF, Ραφαέλ Λουθάν, δεν έχει ακόμη αναπτύξει τις διεθνείς συμμαχίες που διαθέτει ο Λεκζά, ενώ η σχέση της ομοσπονδίας με την ισπανική κυβέρνηση δεν χαρακτηρίζεται ιδανική.

Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις της υπουργού Αθλητισμού, Μιλάγρος Τολόν, ότι η κυβέρνηση θα εργαστεί ώστε ο τελικός να διεξαχθεί στην Ισπανία, αρκετοί παράγοντες του ισπανικού ποδοσφαίρου εκφράζουν ανησυχία για τις εξελίξεις.

Η FIFA κρατά τα «κλειδιά»

Όπως συνέβη και με την επιλογή του MetLife Stadium για τον τελικό του Μουντιάλ 2026, η τελική απόφαση θα ληφθεί από τον πρόεδρο της FIFA και έναν πολύ στενό κύκλο συνεργατών του.

Η FIFA επιθυμεί πλήρη έλεγχο των διοργανώσεων, γεγονός που ενδέχεται να ευνοεί το Μαρόκο, καθώς η κυβέρνηση μπορεί να ανταποκριθεί ταχύτερα στις απαιτήσεις της σε σχέση με τις πιο σύνθετες διαδικασίες που ισχύουν στην Ισπανία.

Σημαντικό ρόλο ενδέχεται να διαδραματίσουν και οι προσωπικές σχέσεις του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, με τον Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς οι δύο άνδρες έχουν συνεργαστεί στενά τα τελευταία χρόνια σε αρκετά ζητήματα του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Υπάρχει και… πολιτική διάσταση

Το δημοσίευμα αναφέρεται και στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κατά καιρούς ασκήσει έντονη κριτική στην Ισπανία για τη στάση της στο ΝΑΤΟ, ενώ διατηρεί στενές σχέσεις με το Μαρόκο.

Παρότι ισπανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι ο Τραμπ ασκεί πιέσεις υπέρ της Καζαμπλάνκα, πηγές της FIFA εκτιμούν ότι μέχρι το 2030 η αμερικανική πολιτική πραγματικότητα θα έχει αλλάξει και δύσκολα θα επηρεάσει την τελική απόφαση.

Τι ακολουθεί

Οι αντιπροσωπείες των υποψήφιων πόλεων ήδη παρακολουθούν από κοντά τη διοργάνωση του Μουντιάλ 2026, ώστε να αντλήσουν τεχνογνωσία για το 2030.

Παράλληλα, η FIFA εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο επέκτασης της διοργάνωσης σε 64 εθνικές ομάδες, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει και τον σχεδιασμό των γηπέδων.

Η οριστική απόφαση για την έδρα του τελικού αναμένεται αργότερα, ωστόσο το μόνο βέβαιο είναι πως η «μάχη» ανάμεσα στο Μπερναμπέου και το νέο Stade Hassan II της Καζαμπλάνκα βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.