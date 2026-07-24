Η Τζένη Μπαλατσινού επέλεξε να μιλήσει για πρόσωπα και στιγμές που καθόρισαν τη ζωή της, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τη δημόσια εικόνα της. Από την Πάτμο, όπου άνοιξε το προσωπικό της καταφύγιο, αναφέρθηκε στην οικογένειά της, στη σχέση της με τον Βασίλη Κικίλια, στα τέσσερα παιδιά της και στον τρόπο που βλέπει πλέον τη ζωή.

Η ίδια περιέγραψε πως, μεγαλώνοντας, άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τους ανθρώπους και τις καταστάσεις. Όπως εξήγησε, δεν την απασχολεί πλέον η ανάγκη να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των άλλων, αλλά να είναι συνεπής απέναντι στον εαυτό της.

«Με τα χρόνια κατάλαβα ότι η μεγαλύτερη ελευθερία, τελικά, είναι να συμφιλιώνεσαι με αυτό που είσαι και όχι με αυτό που περιμένουν οι άλλοι από εσένα. Σταμάτησα να αναζητώ την τελειότητα ή να είμαι αρεστή σε όλους και αναζητώ πλέον μόνο την αλήθεια».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι σήμερα προτιμά να παρατηρεί και να ακούει περισσότερο, ενώ προσπαθεί να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με μεγαλύτερη κατανόηση.

«Οι άνθρωποι αποκαλύπτονται περισσότερο μέσα από τις πράξεις, παρά μέσα από τα λόγια τους. Έχω μάθει από παιδί να μιλάω λιγότερο και να ακούω περισσότερο. Κάποτε το έκανα από τον φόβο της απόρριψης, τώρα το κάνω συνειδητά».

Η ίδια εξήγησε ακόμη πως η εμπειρία την οδήγησε στο να κάνει δεύτερες σκέψεις πριν κρίνει τη συμπεριφορά κάποιου.

«Μεγαλώνοντας, επιδιώκω να είμαι λιγότερο επικριτική και περισσότερο συμπονετική, γιατί ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει τις δικές του μάχες. Δεν λέω ότι είμαι άτρωτη ή ότι δεν επηρεάζομαι, αλλά θα κάνω μία δεύτερη ανάγνωση στο γιατί κάποιος ενήργησε έτσι».

«Η αγάπη είναι ανεξάντλητη»

Η συζήτηση με τον Άρη Καβατζίκη για περιοδικό Glow, στράφηκε στη συνέχεια στα παιδιά της, θέμα που, όπως παραδέχθηκε, βρίσκεται διαρκώς στο μυαλό της.

Η Τζένη Μπαλατσινού ανέφερε ότι η αγωνία ενός γονιού δεν σταματά ποτέ, ακόμη κι όταν τα παιδιά μεγαλώσουν ή αποκτήσουν τη δική τους οικογένεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον μικρότερο γιο της, Παναγιώτη Αντώνιο, λέγοντας πως η παρουσία του άλλαξε τον τρόπο που ζει την καθημερινότητα.

«Η σκέψη μου είναι συνεχώς και στα τέσσερα παιδιά μου. Δεν σταματάς ποτέ να έχεις έγνοια όταν είσαι γονιός, είσαι ένα αιώνιο καγκουρό. Και παιδιά να αποκτήσουν τα παιδιά μου, πάλι την έγνοια τους θα έχω».

Όπως είπε, ο μικρός της γιος της θύμισε την αξία του να ζει κανείς περισσότερο το παρόν.

«Ο Παναγιώτης με βοήθησε, καθώς μου θύμισε κάτι πολύ απλό: να ζω περισσότερο το παρόν. Με έκανε να ξαναδώ μέσα από τα μάτια ενός παιδιού την περιέργεια, τον αυθορμητισμό, τη χαρά με τα απλά πράγματα».

Η ίδια στάθηκε και στο συναίσθημα που της προκάλεσε η απόκτηση του τέταρτου παιδιού της σε μια πιο ώριμη περίοδο της ζωής της.

«Ο μικρός ήρθε για να μου θυμίσει ότι η αγάπη είναι ανεξάντλητη. Υπάρχουν τόσα αποθέματα αγάπης, που ίσως να μην ήξερα ότι υφίστανται. Αυτό δεν είναι θαύμα; Όπως θαύμα είναι και ο Παναγιώτης…».

«Ο Βασίλης με έκανε να αναθεωρήσω πολλά»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Τζένη Μπαλατσινού μίλησε για τον τρόπο που φαντάζεται τα επόμενα χρόνια της ζωής της. Παρότι, όπως λέει, εξακολουθεί να αισθάνεται νέα, παραδέχεται ότι σκέφτεται ήδη τη στιγμή που θα αποκτήσει εγγόνια και τον ρόλο που θα ήθελε να έχει δίπλα τους.

«Εγώ νιώθω ακόμη κορίτσι, θέλω να γελάω, κάνω τις γκάφες μου, έχω φοβίες, ανασφάλειες, επιθυμίες, αγωνίες, είμαι ακόμη δημιουργική, θέλω να μάθω τόσα πολλά ακόμη, να ζήσω, να ταξιδέψω».

Στη συνέχεια αποκάλυψε την εικόνα που έχει σχηματίσει για το μέλλον της στην Πάτμο.

«Σκέφτομαι, δε, από τώρα πώς θέλω να είμαι ως γιαγιά, που θα έρχονται τα παιδιά στην Πάτμο, θα μου αφήνουν τα εγγόνια μου, κι εγώ θα τα κρατάω και θα τους μαγειρεύω… Θέλω να αγαπάω και να αγαπιέμαι, είναι πολύ σημαντικό για μένα».

Η ίδια εξήγησε ότι η προσωπική της αντίληψη για την ευτυχία δεν συνδέεται με τις μεγάλες επιτυχίες, αλλά με την καθημερινότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις.

«Η ευτυχία δεν είναι κάτι εντυπωσιακό, αλλά να ξυπνάς το πρωί και να νιώθεις ότι η ζωή σου έχει νόημα. Η πληρότητα βρίσκεται στην ποιότητα των σχέσεων και όχι στα μεγάλα επιτεύγματα. Να συνεχίσουμε να έχουμε περιέργεια για τη ζωή. Να μην πάψουμε ποτέ να συγκινούμαστε από τους ανθρώπους, να βρίσκουμε χρόνο για εκείνους που αγαπάμε, η ζωή δεν μετριέται με όσα πετυχαίνουμε, αλλά με όσα μοιραζόμαστε. Η ζωή είναι εμείς, όχι εγώ».

Η εξομολόγηση για τον Βασίλη Κικίλια

Ξεχωριστή θέση στη συνέντευξή της είχε ο Βασίλης Κικίλιας, για τον οποίο μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα, εξηγώντας τι είναι εκείνο που εκτιμά περισσότερο στον σύζυγό της.

«Ο Βασίλης με έκανε να αναθεωρήσω πολλά. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, και αυτό είναι η βάση της σχέσης μας».

Συνεχίζοντας, περιέγραψε μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που γνωρίζει το κοινό για τον υπουργό Ναυτιλίας.

«Ο κόσμος γνωρίζει τον δημόσιο άνθρωπο. Εγώ γνωρίζω τον σύντροφο, τον τρυφερό πατέρα, τον φίλο. Είναι βαθιά αφοσιωμένος στην οικογένεια, με έντονη αίσθηση ευθύνης και μια ευαισθησία που σπάνια αφήνει να φανεί δημόσια. Δεν εγκαταλείπει ποτέ τους ανθρώπους του, και αυτό είναι ίσως το χαρακτηριστικό που θαυμάζω περισσότερο σε εκείνον».

Η Τζένη Μπαλατσινού αποκάλυψε ακόμη ότι οι δυο τους προτιμούν τον χρόνο στο σπίτι από τις συχνές εξόδους, ενώ δεν έκρυψε ότι υπάρχουν και διαφωνίες στην καθημερινότητά τους.

«Μας αρέσει πολύ να είμαστε στο σπίτι μας. Δεν είμαστε άνθρωποι των συνεχών εξόδων. Αντίθετα, απολαμβάνουμε τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας. Και μεταξύ μας, όταν ακυρώνεται μία έξοδος, συνήθως είμαστε οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι! (γέλια)».

Κλείνοντας, παραδέχθηκε ότι ακόμη και οι μικρές διαφωνίες αποτελούν μέρος της κοινής τους ζωής.

«Βέβαια, δεν συμφωνούμε σε όλα, και αυτό είναι μάλλον το πιο υγιές. Έχουμε διαφορετικά γούστα, ακόμη και στη μουσική που ακούμε στο αυτοκίνητο. Κάθε διαδρομή είναι μια μικρή διαπραγμάτευση… αλλά τελικά, πάντα βρίσκουμε τον ρυθμό μας…».