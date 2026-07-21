Η δήλωση του προέδρου της CONMEBOL, Αλεχάντρο Ντομίνγκες, ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα διεξαχθεί με 64 εθνικές ομάδες έχει προκαλέσει έντονα ερωτήματα για το κατά πόσο η σχετική απόφαση έχει ήδη ληφθεί παρασκηνιακά από τη FIFA, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες.

Μέχρι πρόσφατα, ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, υποστήριζε πως το ενδεχόμενο νέας αύξησης των συμμετεχουσών ομάδων θα εξεταστεί μόνο μετά το τέλος του Μουντιάλ του 2026 και κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων επιτροπών. Ωστόσο, η κατηγορηματική τοποθέτηση του Ντομίνγκες δημιουργεί την εντύπωση ότι το θέμα έχει ήδη κριθεί.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο επικεφαλής της νοτιοαμερικανικής συνομοσπονδίας ανακοίνωσε πως το επετειακό Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, το οποίο θα φιλοξενηθεί σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, με τους εναρκτήριους αγώνες σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη, θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 64 εθνικών ομάδων.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε αίσθηση, καθώς, εφόσον δεν αποτελεί προσωπική εκτίμηση αλλά πληροφορία βασισμένη σε διαβεβαιώσεις από τη FIFA, τότε γεννάται το ερώτημα αν οι προβλεπόμενες διαδικασίες έγκρισης αποτελούν πλέον απλή τυπική διαδικασία.

Η ιδέα για τη διεύρυνση του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχε τεθεί για πρώτη φορά στο Συμβούλιο της FIFA το 2025, ύστερα από πρόταση εκπροσώπου της Ουρουγουάης. Επισήμως χαρακτηρίστηκε ως αυθόρμητη παρέμβαση, ωστόσο αρκετοί θεωρούν ότι η συζήτηση είχε προετοιμαστεί πολύ νωρίτερα. Λίγους μήνες αργότερα, ο ίδιος ο Ντομίνγκες είχε δηλώσει ότι οραματίζεται ένα Μουντιάλ 64 ομάδων για τον εορτασμό των 100 χρόνων της διοργάνωσης.

Εάν τελικά η FIFA έχει ήδη καταλήξει στην απόφαση για νέα αύξηση των συμμετοχών, τότε η δημόσια δέσμευση του Ινφαντίνο περί διαβούλευσης με τις επιτροπές και τις 211 ομοσπονδίες τίθεται υπό αμφισβήτηση, με αρκετούς να κάνουν λόγο για υποβάθμιση των θεσμικών διαδικασιών.

Παράλληλα, η εξέλιξη αναμένεται να οξύνει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις της FIFA με την UEFA. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία είχε εκφράσει εξαρχής την αντίθεσή της τόσο στην επέκταση του Μουντιάλ σε 48 ομάδες όσο και σε οποιαδήποτε περαιτέρω διεύρυνση, ενώ οι σχέσεις των δύο πλευρών έχουν επιβαρυνθεί τους τελευταίους μήνες από σειρά διαφωνιών και αποφάσεων που προκάλεσαν αντιδράσεις.