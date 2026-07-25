Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε διπρόσωπος στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι πριν τους αγώνες με την Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στην Άλκμααρ ηττήθηκαν με 3-2 με τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι καλοί στην μια ώρα παιχνιδιού, αλλά στην συνέχεια να παρουσιάζουν ξανά κενά όπως με την Αντβέρπ και δέχθηκαν μαζεμένα γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Πλέον στις επόμενες ημέρες που απομένουν μέχρι τις 4 Αυγούστου ο Βάσκος τεχνικός έχει να κάνει αρκετά πράγματα, ώστε να βρει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα και να παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός έτοιμος στο πρώτο επίσημο ματς της σεζόν.

Ο Ολυμπιακός από το ξεκίνημα του αγώνα πήρε την κατοχή και δεν απειλήθηκε από την Ολλανδική ομάδα. Μάλιστα όσο πέρναγε η ώρα ανέβαζε την απόδοσή του και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 24ο λεπτό.

Ο Έσε έκανε το σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή, ο Ντε Μπούσερ δεν μπόρεσε να μπλοκάρει και ο Ελ Κααμπί που ακολούθησε την φάση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου οι Πειραιώτες πέτυχαν και δεύτερο γκολ. Στο 45’ ο Μουζακίτης εκτέλεσε κόρνερ στο πρώτο δοκάρι και ο Κάρμο με κεφαλιά έκανε το 0-2.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Άλκμααρ ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα, αλλά δεν μπορούσε να απειλήσει τον Ολυμπιακό. Μάλιστα οι Πειραιώτες έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Ταρέμι να κάνουν το 0-3.

Ωστόσο η αποχώρηση του Σάλιακα λόγω τραυματισμού και η είσοδος του Μαφέο άλλαξαν το ματς. Οι Ολλανδοί σημάδευαν στην πλευρά του Ισπανού δεξιού μπακ με αποτέλεσμα στο 72’ να γίνει το 1-2 με τον Μέρτνικ και στο 77’ το 2-2 σουτ του Πατάτι με την μπάλα να βρίσκει και στον Κάρμο.

Στο 88’ ο διαιτητής έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Γκαρθία στον Πατάτι και στο 89’ Μέρτνικ με εύστοχη εκτέλεση διαμόρφωσε το τελικό 3-2 για την Άλκμααρ.

ΑΛΚΜΑΑΡ: Ντε Μπούσερ, Γκόες, Κουρμέινερς, Πατάτι, Κλασιέ, Σμιτ, Ντάαλ, Σχάουτεν, Ντάικστρα, Κάσιους (14’ Τσάβες, 61’ Μπαντούιλ), Μέρντινκ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Στουρνάρας, Μπρούνο (78’ Γκαρθία), Κάρμο, Σμαΐλοβιτς, Σάλιακας (60’ Μαφέο, 84’ Κουτσίδης), Έσε (37’ Μασούρας), Μουζακίτης, Ροντινέι, Ζότα Σίλβα (84’ Γιάρεμτσουκ), Ρόκα, Ελ Κααμπί (46’ Ταρέμι).