Η ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση διαγνώστηκε με καρκίνο σε ηλικία 31 ετών και ξύρισε το κεφάλι της, τονίζοντας ότι «είναι απλά τρίχες, θα ξαναβγούν».

Πιο αναλυτικά, γνωστοποίησε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ δημοσίευσε και ένα βίντεο από τη στιγμή που ο Θεοχάρης Ιωαννίδης κι ένας ακόμα φίλος της τη βοηθούν να ξυρίσει το κεφάλι της.

«Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε τη διαδικασία ευκολότερη», έγραψε η Εβίτα Αγαϊτση στην ανάρτησή της.

«Παιδιά, είναι τρίχες, αυτό…», είπε η Εβίτα Αγαϊτση απευθυνόμενη στην κάμερα, με τον Θεοχάρη Ιωαννίδη να της απαντά: «Καλά κάνεις και τους μιλάς, γιατί είναι πολύς κόσμος που δεν το περνάει σαν εσένα και το περνάει πολύ πιο βαριά».