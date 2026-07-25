Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Ρουμανία, καθώς μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας κατέρριψε δεύτερο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) μέσα σε λίγες ώρες, έπειτα από νέα παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου.

Το περιστατικό σημειώνεται στη σκιά του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία και εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και το σενάριο υβριδικών επιθέσεων.

Επιβεβαίωση από το υπουργείο Άμυνας και το ΝΑΤΟ

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας επιβεβαίωσε την παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου, ενώ η Αεροπορική Διοίκηση του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι το drone καταρρίφθηκε από μαχητικά αεροσκάφη των συμμαχικών δυνάμεων που επιχειρούν υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο της Συμμαχίας.

Η κατάρριψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών αεράμυνας, μετά τον εντοπισμό του μη επανδρωμένου αεροσκάφους να εισέρχεται στον ρουμανικό εναέριο χώρο.

Το πρώτο drone φέρεται να ήταν ρωσικής προέλευσης

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι ρουμανικές αρχές είχαν προχωρήσει στην κατάρριψη ακόμη ενός drone. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς που ερευνούν τα συντρίμμια, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι επρόκειτο για ρωσικής προέλευσης μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Εφόσον επιβεβαιωθεί, πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ρουμανία καταρρίπτει drone μετά από δεκάδες περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου της από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Αυξάνεται η ένταση στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

Τα διαδοχικά περιστατικά έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στο Βουκουρέστι όσο και στη Συμμαχία, καθώς η Ρουμανία αποτελεί κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και συνορεύει με την Ουκρανία.

Οι έρευνες για την προέλευση και την αποστολή των drones βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψει πιθανών νέων παραβιάσεων.

Πρόεδρος της Ρουμανίας Νίκοσουρ Νταν: «Σήμερα το πρωί, στις 8:30 π.μ., ένα νέο drone καταρρίφθηκε στον ρουμανικό εναέριο χώρο, 10 χλμ. δυτικά της τοποθεσίας Sfântu Gheorghe (Δέλτα). Το drone καταρρίφθηκε από έναν Ρουμάνο πιλότο από αεροσκάφος F-16».

Η ανακοίνωση του ρουμανικού υπουργείου Άμυνας

«Δεύτερο drone καταρρίφθηκε από αεροσκάφος F-16 Fighting Falcon της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 08:22, τα συστήματα ραντάρ επιτήρησης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντόπισαν νέα μη εξουσιοδοτημένη παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου από ένα drone που κινείτο στη συνοριακή ζώνη με την Ουκρανία. Δύο αεροσκάφη F-16 Fighting Falcon της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία βρίσκονταν σε υπηρεσία μάχης για την Εναέρια Αστυνόμευση, αναχαίτισαν τον εναέριο στόχο και εκτέλεσαν τις τυπικές διαδικασίες αναγνώρισης και εξουδετέρωσης. Το drone καταρρίφθηκε με ασφάλεια σε μη κατοικημένη περιοχή κοντά στα σύνορα. Ομάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (MApN) πρόκειται να μεταβούν στην περιοχή της πρόσκρουσης για τη διενέργεια ελέγχων. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρακολουθεί συνεχώς τη φωτιά/κατάσταση στον εναέριο χώρο και βρίσκεται σε στενή επαφή με τις συμμαχικές δομές. Συμπληρωματικές πληροφορίες θα διατεθούν μόλις γίνουν διαθέσιμες».