Ένα από τα πρόσωπα που έκλεψαν την παράσταση στο Μουντιάλ 2026 ήταν ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, ο Βοζίνια.

Ο 40χρονος γκολκίπερ οδήγησε την Εθνική ομάδα στον γύρο των «32» της διοργάνωσης, η οποία μετά από έναν μεγάλο αγώνα που οδηγήθηκε στην παράταση αποκλείστηκε από την φιναλίστ του τελικού Αργεντινή.

Πλέον ήρθε η ώρα της επιβράβευσης για τον Βοζίνια, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο με μια από τις ιστορικότερες ομάδες της Λατινικής Αμερικής την Κόλο Κόλο της Χιλής, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο πρόεδρος του συλλόγου.

«Ο Βοζίνια θα γίνει παίκτης της Κόλο Κόλο. Θα έλθει στην Χιλή τις επόμενες ημέρες, θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια θα παρουσιαστεί εδώ στο Εστάντιο Μονουμεντάλ. Είναι σε εξαιρετική φόρμα, γι’ αυτό και θα τον αποκτήσουμε», δήλωσε ο Ανίμπαλ Μόσα.

Ο Βοζίνια έχει κάνει καριέρα σε Κύπρο, Σλοβακία, Μολδαβία και Αγκόλα, ενώ τελευταία του ομάδα ήταν η Τσάβες που αγωνίζεται στην Β’ κατηγορία της Πορτογαλίας.