Τον ισχυρισμό ότι η Ρωσία σχεδιάζει να ενισχύσει τις δυνάμεις της στον πόλεμο με την Ουκρανία μέσω της στρατολόγησης 30.000 Βορειοκορεατών διατύπωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως ανέφερε, η Μόσχα προετοιμάζεται ήδη για την υποδοχή τους, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει περαιτέρω στοιχεία.

«Βλέπουμε επίσης τη συνεργασία της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα. Η Ρωσία θέλει να φέρει άλλους 30.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες», είπε ο Ζελένσκι στο νυχτερινό διάγγελμά του. «Οι προετοιμασίες είναι σε εξέλιξη από τον Ιούνιο στην περιοχή του Βορονέζ για να τους υποδεχτούν», πρόσθεσε.

Με βάση το αμυντικό σύμφωνο που έχουν υπογράψει η Ρωσία με τη Βόρεια Κορέα, η Πιονγκγιάνγκ έστειλε 14.000 στρατιώτες να πολεμήσουν στο πλευρό των Ρώσων στο Κουρσκ το 2024, μετά τη διείσδυση των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή αυτήν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.