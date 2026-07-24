Το χιόνι που έπεσε στον Όλυμπο στις 24 Ιουλίου συμπυκνώνει την απόλυτη καιρική παράνοια, καθώς το βουνό άσπρισε στην καρδιά του κατακαλόκαιρου.

Σε υψόμετρο 2.648 μέτρων, στο Οροπέδιο των Μουσών, ο υδράργυρος πραγματοποίησε ελεύθερη πτώση μέσα σε λίγη ώρα.

Τη σοκαριστική αυτή ανατροπή περιέγραψε ο Αλέξανδρος Στύλλας, διαχειριστής του καταφυγίου «Χρήστος Κάκκαλος», μιλώντας στο Newsbeast:

«Η χιονόπτωση διήρκησε 35 λεπτά και η θερμοκρασία στην περιοχή έπεσε στις 8 το βράδυ στους 2 βαθμούς κελσίου γεγονός που επέτρεψε στο χιόνι να “πιάσει”».

Την ίδια ακριβώς ώρα που οι νιφάδες κάλυπταν τις κορυφές, η κακοκαιρία σάρωνε την υπόλοιπη χώρα και την Αττική με ακραία ένταση.

Το μέγεθος της ηλεκτρικής καταιγίδας αποτυπώνεται στα επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία, τα οποία έδειξαν περισσότερους από 112.000 κεραυνούς σε ξηρά και θάλασσα μέσα σε ελάχιστες ώρες.

Παράλληλα, οι καταρρακτώδεις βροχές, οι θυελλώδεις ριπές ανέμου και οι τοπικές χαλαζοπτώσεις προκάλεσαν παράλυση στις μετακινήσεις, πτώσεις δέντρων και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα, υποχρεώνοντας την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία σε κατάσταση ολικού συναγερμού.