Σε μια σπάνια δημόσια παρέμβαση απέναντι στη Μόσχα, ο πρόεδρος του Καζακστάν, Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγεφ, ζήτησε από τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, προτείνοντας «πάγωμα» της σύρραξης.

Το Καζακστάν είναι σύμμαχος της Ρωσίας, αλλά δεν εξέφρασε ποτέ υποστήριξη προς την επίθεση της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, που κλόνισε τους συμμάχους του Κρεμλίνου στην κεντρική Ασία.

«Κανείς δεν γνωρίζει ποια είναι η καλύτερη λύση για αυτή την κατάσταση, καθώς οι δύο πλευρές έχουν διαφορετικές θέσεις. Ωστόσο, υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να “παγώσει” η σύγκρουση», δήλωσε ο πρόεδρος του Καζακστάν απευθυνόμενος στον Πούτιν και πρόσθεσε: «Είναι λυπηρό, νέοι πεθαίνουν. Όλο αυτό πρέπει να σταματήσει».

Τα λόγια αυτά, που ειπώθηκαν με την ευκαιρία της έναρξης συνάντησης κορυφής για την συνεργασία των δύο χωρών στην πόλη Ομσκ της Σιβηρίας, μεταδόθηκαν από την τηλεόραση. «Επέλεξα να εκφράσω την ταπεινή μου γνώμη διότι ο κόσμος ήξερε ότι θα ήμουν στο Ομσκ», εξήγησε ο Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάιεφ, καθισμένος δίπλα στον Πούτιν.

Ο πρόεδρος του Καζακστάν συνέχισε λέγοντας ότι τα αίτια του πολέμου «δεν είναι τελείως κατανοητά για πολλούς, ημών περιλαμβανομένων».

Αν τα αίτια των πολέμων ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν είναι «ξεκάθαρα», «εδώ είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς». Ο Τοκάιεφ πρότεινε επιστροφή στις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης του 2022 και «στην συνέχεια να προχωρήσουμε προς την τόσο ποθητή ειρήνη».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απάντησε μόνο ότι θα ενημερώσει τον ομόλογό του για την εξέλιξη του πολέμου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.