Ο Ολυμπιακός εξετάζει την αγορά για την απόκτηση ενός κεντρικού μέσου με προσωπικότητα, παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο και δυνατότητα να αναλάβει άμεσα ηγετικό ρόλο. Μία από τις περιπτώσεις που έχει πάρει προβάδισμα τα τελευταία 24ωρα είναι ενός ποδοσφαιριστή που δεν προκαλεί εντύπωση με θεαματικές ενέργειες, αλλά έχει χτίσει ολόκληρη την καριέρα του κάνοντας σχεδόν όλα τα υπόλοιπα σωστά.

Δεν είναι ο κλασικός επιτελικός μέσος και δεν πρόκειται να πάρει την μπάλα για να περάσει τρεις αντιπάλους. Η αξία του βρίσκεται στην κατανόηση του παιχνιδιού και στην ικανότητά του να κάνει καλύτερους τους παίκτες γύρω του. Διαβάστε στο Sportdog.gr