Η έκταση των μεγάλων πυρκαγιών που μαίνονται στην Ισπανία αποτυπώνεται ακόμη και από το διάστημα, καθώς οι στήλες καπνού από τα πύρινα μέτωπα στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με εκείνες των πυρκαγιών στην περιοχή του Μπορντώ της Γαλλίας. Το εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε σε δορυφορικές εικόνες της Κρατικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ισπανίας (Aemet).

Σε ανάρτηση της Aemet στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X φαίνεται το άκρο του σύννεφου καπνού των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Μαδρίτης να ενώνεται με την κορυφή του νέφους από τις πυρκαγιές του Μπορντώ.

Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβιλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντώ έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα.

Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τα σπίτια τους. Παρίσι και Μαδρίτη ζήτησαν την ευρωπαϊκή συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

🔥 Este sábado 25 el peligro de incendios será más bajo que en días anteriores en buena parte del oeste y centro de la Península.



➡️ Aún así, se mantendrá en niveles muy altos en amplias zonas e incluso extremos en el nordeste y tercio oriental.



¡Extrema las precauciones! pic.twitter.com/kcK0ElIwDk — AEMET (@AEMET_Esp) July 25, 2026

Η Ελλάδα στέλνει δύο Canadair στην Ισπανία

Η Ελλάδα αποστέλλει σήμερα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 της 113 Πτέρυγας Μάχης, στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ισπανίας στην αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Όπως ανέφεραν στρατιωτικές πηγές, παράλληλα, διατίθεται ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-27J της 112 Πτέρυγας Μάχης για τη μεταφορά του απαιτούμενου προσωπικού και υλικών, προς υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών αεροσκαφών.