Σοκ προκαλεί η υπόθεση μιας 37χρονης εγκύου στην Καλλιθέα, η οποία φέρεται να έπεσε θύμα άγριας κακοποίησης από τον 28χρονο σύντροφό της. Η γυναίκα νοσηλεύεται, ενώ το έμβρυο που κυοφορούσε, ένα κοριτσάκι, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η 37χρονη, στις πρώτες καταθέσεις της στους αστυνομικούς, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που, όπως υποστηρίζει, έζησε μέσα στο σπίτι της.

Η καταγγελία της 37χρονης

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, η ένταση μεταξύ του ζευγαριού ξεκίνησε κατά τη διάρκεια συζήτησης για την εγκυμοσύνη.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ο 28χρονος δεν επιθυμούσε να αποκτήσουν παιδί και την πίεζε να προχωρήσει σε διακοπή της κύησης.

Όπως ανέφερε στις Αρχές, κάποια στιγμή ο άνδρας αποχώρησε από το σπίτι, ωστόσο στη συνέχεια επέστρεψε και η κατάσταση φέρεται να ξέφυγε από τον έλεγχο.

Η ίδια καταγγέλλει ότι δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της και ότι ο σύντροφός της επικεντρώθηκε στην κοιλιά της.

«Με χτυπούσε παντού, κυρίως όμως στην κοιλιά με το γόνατό του για να σκοτώσει το παιδί μου», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε για νοσηλεία, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το έμβρυο που κυοφορούσε δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Βαρύτατες κατηγορίες για τον 28χρονο

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Παράλληλα, οι κατηγορίες συνδέονται και με το πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς το περιστατικό αφορά σύντροφο με τον οποίο η γυναίκα διατηρούσε σχέση.

Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει το σύνολο των στοιχείων και των καταγγελιών της 37χρονης.

Είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο 28χρονος φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Συγκεκριμένα, το 2021 είχε συλληφθεί για περιστατικό που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφορούσε τον ίδιο του τον πατέρα.

Το παρελθόν του 28χρονου αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της νέας υπόθεσης, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του σοβαρού περιστατικού στην Καλλιθέα.