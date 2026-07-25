Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, καθώς οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του 73χρονου ποινικολόγου μέσα στον χώρο του εγκλήματος, κατά τη διάρκεια συμπληρωματικής αυτοψίας.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησαν νέα έρευνα στο δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, όπου βρέθηκαν τα δύο προσωπικά αντικείμενα του θύματος. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εκτίμηση των Αρχών ότι ο 28χρονος κατηγορούμενος, μετά τη δολοφονία, αφαίρεσε από το γραφείο μόνο τον φορητό υπολογιστή του δικηγόρου και πιθανότατα χρηματικό ποσό.

Οι κατηγορίες σε βάρος του 28χρονου

Σε βάρος του 28χρονου υπηκόου Αιγύπτου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για:

ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση,

κλοπή,

παράνομη διαμονή στη χώρα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα.

Πώς οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη αξιοποιώντας έναν συνδυασμό αποδεικτικών στοιχείων. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα δακτυλικά αποτυπώματα, το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και ο τραυματισμός που έφερε στο χέρι.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 28χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της βίαιης επίθεσης, καθώς φέρεται να ξυλοκόπησε με ιδιαίτερη αγριότητα το θύμα, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο χέρι του.

Μετά το έγκλημα, ο κατηγορούμενος επισκέφθηκε νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Όταν οι γιατροί τον ρώτησαν πώς τραυματίστηκε, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έπεσε ενώ έκανε σκέιτμπορντ. Στη συνέχεια μετέβη στο σπίτι φίλου του, όπου και διανυκτέρευσε.

Βίντεο καταγράφει τον 28χρονο να αποχωρεί με γρήγορο βήμα από το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου, στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά το έγκλημα. Στα πλάνα εμφανίζεται να κρατά στα χέρια του έναν φορητό υπολογιστή, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, ανήκε στο θύμα.

Ομολόγησε μετά τα αποδεικτικά στοιχεία

Υπό το βάρος των στοιχείων που συγκέντρωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο 28χρονος ομολόγησε την πράξη του. Πλέον, το ενδιαφέρον των Αρχών επικεντρώνεται στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες που οδήγησαν στη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου.