Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στα Χανιά μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στον Καβρό Αποκορώνου, όπου ένα 2χρονο αγοράκι γερμανικής καταγωγής βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν κρίσιμες, με τους διασώστες και την οικογένεια του παιδιού να δίνουν μάχη για να το επαναφέρουν στη ζωή.

Το παιδί βρέθηκε για λίγη ώρα χωρίς την άμεση επίβλεψη των γονιών του. Όταν εκείνοι αντιλήφθηκαν την απουσία του, άρχισαν να το αναζητούν και λίγο αργότερα το εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του στον πυθμένα της πισίνας. Εκτιμάται ότι παρέμεινε στο νερό για περίπου δύο έως τρία λεπτά.

Η μητέρα του παιδιού, η οποία είναι γιατρός, αντέδρασε άμεσα και ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Για περίπου πέντε λεπτά προσπαθούσε να το επαναφέρει, με τις ενέργειές της να έχουν αποτέλεσμα, καθώς το δίχρονο ανέκτησε σημεία ζωής. Στη συνέχεια, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης του παιδιού.

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Η σοβαρότητα της κατάστασής του οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να προχωρήσουν σε διασωλήνωση, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, καθώς το δίχρονο αγοράκι παρουσίασε μειωμένο επίπεδο συνείδησης.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το δίχρονο βρέθηκε μέσα στην πισίνα, σύμφωνα με το neakriti.gr.