Ο πρώην σύζυγος της νεκρής διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο προχώρησε σε δηλώσεις για τη σχέση της 41χρονης με το ζευγάρι που τη μαχαίρωσε.

Διαψεύδοντας τις φήμες ότι πήγε να εισπράξει χρωστούμενα ενοίκια, ο άνδρας εξήγησε ότι υπάρχουν συγγενικοί δεσμοί από την πλευρά της 41χρονης, αναφέροντας ότι τα παιδιά τους «κάνανε παρέα».

Επιπλέον, σχολιάζοντας τις φήμες για ερωτική σχέση, δήλωσε άγνοια.

«Η πρώην γυναίκα αυτού που τη σκότωσε έχει παντρευτεί τον πρώτο ξάδελφο της γυναίκας μου και τα παιδιά μας κάνανε παρέα. Ειπώθηκε και αυτό, ότι μπορεί να είχαν ερωτική σχέση, και πάλι δεν μπορώ να το ξέρω. Υπήρχε κάποιο αγκάθι, κάτι που την απασχολούσε; Δεν ήταν άνθρωπος που τα έλεγε και όλα, όπως και εγώ. Μπορεί και εκείνη να μου έκρυβε κάποια πράγματα, μην τυχόν και με ενοχλήσει», είπε ο άνδρας στο Star.

Ακόμη, περιγράφοντας το βάρος της διαχείρισης της επόμενης ημέρας για την οικογένεια, είπε:

«Χίλιες φορές να είχα φύγει εγώ, παρά η γυναίκα μου. Χίλιες φορές να είχα φύγει εγώ. Τώρα μου άφησε ένα βάρος, το οποίο δεν μπορώ να το διαχειριστώ κατάλληλα… Τα παιδιά θα μείνουν μαζί μου. Τα παιδιά από εδώ και μπρος θα είναι μαζί μου. Να αποδοθεί δικαιοσύνη, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για τους γονείς της. Δεν αφαιρείς έτσι μια ζωή. Τι θα παραδώσεις;».

Αναπαράσταση του μαχαιρώματος και αυτοψία στο σπίτι

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών δεν άσκησε διώξεις στο ζευγάρι που συνελήφθη, καθώς θέλει να διερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση.

Στο πλαίσιο της συμπληρωματικής έρευνας, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί σήμερα νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, παρουσία των αρμόδιων Αρχών, προκειμένου να αποσαφηνιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η φονική συμπλοκή.

Υπό κράτηση ο 41χρονος και η 31χρονη σύντροφός του

Στο πλαίσιο των ανακρίσεων, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 41χρονου, καθώς και της 31χρονης συντρόφου του, στο σπίτι των οποίων εκδηλώθηκε ο φονικός διαπληκτισμός. Αν και η 31χρονη είχε αφεθεί αρχικά ελεύθερη μετά την πρώτη της κατάθεση, με εισαγγελική εντολή αποφασίστηκε η κράτησή της.

Οι δύο εμπλεκόμενοι θα εξεταστούν εκ νέου και μεμονωμένα στην Εισαγγελία Σύρου, ώστε να διασταυρωθούν οι ισχυρισμοί τους.

Παράλληλα, ο χώρος όπου σημειώθηκε το περιστατικό τελεί υπό αστυνομική φύλαξη για να βεβαιωθεί ότι δεν θα αλλοιωθεί ο χώρος.