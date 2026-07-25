Οι εκπρόσωποι των φοιτητών που διαδήλωναν στο Νέο Δελχί καταγγέλλοντας την νοθεία στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια ανακοίνωσαν το τέλος της κινητοποίησής του μετά την παραίτηση του υπουργού Παιδείας, που ήταν και το βασικό τους αίτημα.

«Βάζουμε άμεσα τέλος στο κίνημα. Ζητούμε από όλους τους διαδηλωτές να επιστρέψουν ειρηνικά στα σπίτια τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ασουτός Ράνκα, εκπρόσωπος του κόμματος του «Λαού των Κατσαρίδων» το οποίο ηγήθηκε του κινήματος διαμαρτυρίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.