Ένταση σημειώθηκε στη Γλασκώβη της Σκωτίας, όπου ξέσπασαν συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης και συμμετέχοντες σε αντιρατσιστική αντισυγκέντρωση. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, μετά τα επεισόδια συνελήφθησαν συνολικά 15 άτομα, ωστόσο αναφέρθηκε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και νέες συλλήψεις.

Οι αντιρατσιστές διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στις 11:00, ενώ μία ώρα αργότερα ξεκίνησε στο ίδιο σημείο κινητοποίηση από άτομα που τάσσονται κατά της μετανάστευσης. Οι δύο ομάδες, στις οποίες συμμετείχαν εκατοντάδες άνθρωποι, κρατήθηκαν χωριστά από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ωστόσο, στη συνέχεια σημειώθηκαν βίαιες συμπλοκές με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να περιορίσουν τους διαδηλωτές. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι μέρος των συλληφθέντων ανήκε σε ομάδα ατόμων που αποχώρησε από το σημείο και προκάλεσε εκ νέου επεισόδια στο κέντρο της πόλης.

A total of 15 people have been arrested for a range of offensives including assault and possessing offensive weaponshttps://t.co/70FA1znwYh — The Daily Record (@Daily_Record) July 25, 2026

Η επικεφαλής επιθεωρήτρια της αστυνομίας της Σκωτίας, Έμμα Κροφτ, δήλωσε ότι σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια από διαφορετικές ομάδες, τονίζοντας πως «τέτοιες συμπεριφορές δεν αποτελούν νόμιμη διαμαρτυρία αλλά συνιστούν βία, εκφοβισμό και φόβο». Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν όπλα που έδειχναν πρόθεση για προμελετημένα επεισόδια.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους, σύμφωνα με το BBC. Οι διαδηλώσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί, ωστόσο οι Αρχές θα διατηρήσουν αυξημένη παρουσία στο κέντρο της Γλασκώβης και στις γύρω περιοχές.