Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Οράσιο Μουρατόρε, με την παγκόσμια μπασκετική κοινότητα να αποχαιρετά έναν παράγοντα που είχε σημαντική παρουσία στη διοίκηση του αθλήματος σε διεθνές επίπεδο.

Την είδηση γνωστοποίησε επίσημα η FIBA, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του Αργεντινού παράγοντα.

Ο Μουρατόρε βρέθηκε στο τιμόνι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης από το 2014 έως το 2019. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση της στρατηγικής και στην περαιτέρω ανάπτυξη της FIBA, έχοντας καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της ομοσπονδίας.

Η συμβολή του στην επιλογή του Ανδρέα Ζαγκλή

Ιδιαίτερη σημασία για το ελληνικό μπάσκετ είχε και η συμβολή του στην ανάδειξη του Ανδρέα Ζαγκλή.

Ο Αργεντινός παράγοντας ήταν εκείνος που πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της FIBA τον διορισμό του Ζαγκλή στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Η είδηση της απώλειας του Μουρατόρε προκάλεσε συγκίνηση στον χώρο του διεθνούς μπάσκετ, με τη FIBA να αποτίει φόρο τιμής στην προσφορά του και στη διαδρομή του στα διοικητικά του αθλήματος.