Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς με εντολή του εισαγγελέα συνελήφθη και η σύζυγος του 41χρονου που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε θανάσιμα την άτυχη γυναίκα.

Η εισαγγελική παρέμβαση αφορά το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή κίνητρα και οι συνθήκες που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό.

Βίντεο και μαρτυρίες στο μικροσκόπιο των Αρχών

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Σύρου εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, καθώς και καταθέσεις μαρτύρων, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν καρέ-καρέ τα όσα συνέβησαν το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η 42χρονη φέρεται να προσέγγισε την κατοικία του ζευγαριού στην Άνω Σύρο έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και φορώντας το παντελόνι της εργασιακής της στολής. Όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζεται, παρέμεινε για λίγη ώρα έξω από το σπίτι και στη συνέχεια χτύπησε το κουδούνι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κρατούσε ένα μαχαίρι, με το οποίο εξετάζεται αν τραυματίστηκε ελαφρά η 30χρονη γυναίκα πριν η κατάσταση ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Η συμπλοκή που κατέληξε σε τραγωδία

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:00, όταν η 42χρονη έφτασε στην κατοικία του ζευγαριού. Αρχικά φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με την 30χρονη, ενώ λίγα λεπτά αργότερα εμφανίστηκε και ο 41χρονος σύζυγός της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ερευνώνται, ο 41χρονος συμμετείχε στον καβγά και στη συνέχεια φέρεται να τραυμάτισε τη διασώστρια με δεύτερο μαχαίρι στην πλάτη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ακολούθησε καταδίωξη της 42χρονης στην οδό Αγίου Γεωργίου, όπου ο κατηγορούμενος φέρεται να της πέταξε ακόμη και μία γλάστρα. Η 42χρονη εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά, αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου. Συνάδελφοί της από το ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και τη μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία αλλά και την οικογένεια του ΕΚΑΒ.

Τα κίνητρα της δολοφονίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ οι Αρχές συλλέγουν επιπλέον στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσουν τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Σύρο.