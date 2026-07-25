Νεκρός εντοπίστηκε ένας 80χρονος άνδρας μέσα στην κατοικία του στο Γαλάτσι, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Τη σορό του ηλικιωμένου βρήκε ο γιος του, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 16:00, σε σπίτι στην οδό Ανδρούτσου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 80χρονος φέρεται να έφερε τραύμα στην περιοχή του λαιμού, ενώ στο κρεβάτι εντοπίστηκαν ίχνη αίματος.

Ωστόσο, ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι ότι στην κατοικία δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης, ενώ ο χώρος δεν παρουσίαζε εικόνα αναστάτωσης, γεγονός που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ο ιατροδικαστής αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία θα ρίξει φως στις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο ηλικιωμένος.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Γαλατσίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη μέσα στην κατοικία του 80χρονου και εάν ο θάνατός του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.