Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τη στιγμή που τμήμα σκαλωσιάς κατέρρευσε σε κεντρικό δρόμο του Πειραιά, την ώρα που η Αττική βρισκόταν στο επίκεντρο ισχυρής κακοκαιρίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, στη Γρηγορίου Λαμπράκη, σε ώρα αυξημένης κυκλοφορίας. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, οι μεταλλικές κατασκευές υποχώρησαν και κατέληξαν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα ένας διανομέας που περνούσε από το σημείο με το μηχανάκι του να βρεθεί εγκλωβισμένος.

Το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της κατάρρευσης προκαλεί σοκ. Αμέσως μετά το περιστατικό ακούγονται οι φωνές του οδηγού, ο οποίος ζητά απεγνωσμένα βοήθεια. Περαστικοί που βρίσκονταν στην περιοχή έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν να τον απεγκλωβίσουν.

«Πανικοβλήθηκα και άρχισα να φωνάζω»

Ο Αντώνης Γιώργης, ο οποίος τραυματίστηκε από την κατάρρευση και νοσηλεύεται, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε.

Όπως ανέφερε, για λίγη ώρα έχασε τις αισθήσεις του. Όταν συνήλθε, συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν παγιδευμένος κάτω από τις μεταλλικές λαμαρίνες και τον κυρίευσε ο πανικός.

«Με το που βρήκα τις αισθήσεις μου, αγχώθηκα πάρα πολύ. Τρομοκρατήθηκα, έχασα την ψυχραιμία μου. Έλεγα “τι έγινε, πού είμαι, σε τι κατάσταση βρίσκομαι;”. Πανικοβλήθηκα και άρχισα να φωνάζω “βοήθεια”», περιέγραψε.

Ο ίδιος μίλησε και για τον φόβο που ένιωσε εκείνες τις στιγμές, καθώς δεν γνώριζε εάν θα καταφέρει να βγει ζωντανός από την παγίδα στην οποία είχε βρεθεί.

«Σκεφτόμουν την οικογένειά μου»

Μέσα στον εγκλωβισμό, ο διανομέας, όπως είπε, σκέφτηκε τους ανθρώπους της οικογένειάς του και φοβήθηκε για τη ζωή του.

«Με έπιασαν τα κλάματα. Σκεφτόμουν την οικογένειά μου, το παιδί μου, τη γυναίκα μου. Νόμιζα ότι έτσι, απλά και ξαφνικά, θα γινόταν το μοιραίο. Πέρασε η ζωή μου μπροστά από τα μάτια μου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σκέφτεσαι όλα αυτά που χάνεις», ανέφερε.

Η στιγμή του απεγκλωβισμού

Καθοριστική ήταν η βοήθεια των περαστικών, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν να απομακρύνουν τις λαμαρίνες που είχαν καταπλακώσει τον οδηγό.

Μετά από προσπάθειες, κατάφεραν να σηκώσουν τμήματα της μεταλλικής κατασκευής, δίνοντάς του τη δυνατότητα να συρθεί και να απομακρυνθεί από το μηχανάκι του.

«Ευτυχώς, ήρθαν κάποιοι έπειτα από λίγη ώρα. Δεν ξέρω πόση. Σήκωσαν κάποιες λαμαρίνες και σιγά σιγά σύρθηκα από το μηχανάκι και από όλα όσα είχα από πάνω μου», είπε.

Όταν τελικά κατάφερε να βγει, αντίκρισε από κοντά το σημείο όπου είχε εγκλωβιστεί και συνειδητοποίησε πόσο κοντά είχε βρεθεί στον κίνδυνο.

«Όταν βγήκα και είδα το μηχανάκι μου και το σημείο από το οποίο κατάφερα να βγω, είπα ότι είχα άγιο. Ήταν ένα θαύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά την περιπέτεια και τον τραυματισμό του, ο διανομέας στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δεν υπήρξαν σοβαρότερες συνέπειες από την κατάρρευση.

«Πάλι καλά που δεν τραυματίστηκε κανένας σοβαρά», σημείωσε, εκφράζοντας την ανακούφισή του.