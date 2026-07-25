Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Khalid bin Salman, είχε το Σάββατο 25 Ιουλίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Ο υπουργός μού εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την παρουσία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) με την ελληνική συστοιχία Patriot και για τη συμμετοχή της στη αποτροπή των επιθέσεων που δέχεται η Σαουδική Αραβία», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας συνεργασίας, συζητήσαμε επίσης για τις τελευταίες προκλήσεις ασφαλείας και την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή», συμπλήρωσε.