Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα αγοράκι δύο ετών, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στην περιοχή του Καβρού, στον δήμο Αποκορώνου Χανίων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρουν το παιδί. Πρόκειται για δίχρονο αγόρι γερμανικής καταγωγής.

Στη συνέχεια, το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Λόγω της ιδιαίτερα σοβαρής κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.