Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Μόλα Καλύβα, στον δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής, χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:00, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της.

Μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 60 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων), εθελοντές και 20 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούσε συνεχείς ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των υδροφόρων του Δήμου Κασσάνδρας, που ενίσχυσαν το έργο της κατάσβεσης.

Χάρη στη συντονισμένη επιχείρηση, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, περιορίζοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, το οποίο θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την εκδήλωσή της.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την παρακολούθηση της περιοχής, ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήποτε πιθανή αναζωπύρωση.