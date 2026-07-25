Μήνυμα στήριξης προς τους κατοίκους των περιοχών που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές έστειλε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, διαβεβαιώνοντας ότι το κράτος θα σταθεί στο πλευρό τους για όσο διάστημα χρειαστεί.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υποσχέθηκε την ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες περιοχές, κυρίως στη Ζιρόντ και τη Λαντ. «Θα ξαναχτίσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε εκεί για όσο χρειαστεί».

«Αυτές τις ώρες που οι φλόγες δοκιμάζουν σκληρά τη χώρα μας, η Γαλλία αποκαλύπτει την πραγματική της ταυτότητα: είναι ένας ενωμένος λαός», εξήρε επίσης ο αρχηγός του κράτους. Νωρίτερα, οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση πολλών κοινοτήτων, απομακρύνοντας από τα σπίτια τους και τα τουριστικά καταλύματά περίπου 200.000 ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, οι φλόγες απέχουν περίπου 30 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Η κυβέρνηση ζητά να περιοριστούν οι σιδηροδρομικές και οι οδικές μετακινήσεις στην περιοχή. Το αεροδρόμιο του Μπορντό παραμένει ανοιχτό αλλά τα δρομολόγια των τρένων και των λεωφορείων προς αυτό έχουν επηρεαστεί, ανέφερε στον ιστότοπό της.

«Έφυγα χωρίς τίποτα απολύτως, μόνο με τα δύο μικρά παιδιά», είπε η 71χρονη Μπερναντέτ, που μαζί με τους εγγονούς της εγκατέλειψαν το σπίτι της στα παράλια μέσα στη νύχτα. Τώρα έχει βρει καταφύγιο σε ένα συνεδριακό κέντρο του Μπορντό που μετατράπηκε σε καταφύγιο για τους «πρόσφυγες της φωτιάς». «Ξέχασα πολλά πράγματα, τα φάρμακα για τα μάτια μου, τα πάντα», πρόσθεσε.

Παρόμοιες είναι οι ιστορίες και των χιλιάδων ανθρώπων που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην περιφέρεια της Μαδρίτης και την Άβιλα της Ισπανίας.

«Είδα καπνούς να υψώνονται στον ουρανό. Τότε κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Νομίζω ότι όλοι πανικοβληθήκαμε. Μετά, λάβαμε ένα μήνυμα που μας έλεγε να ετοιμαστούμε, να πάρουμε ό,τι πολύτιμο μπορούσαμε να μεταφέρουμε, ό,τι ήταν σημαντικό. Πήρα τη γάτα μου και έφυγα», είπε η 60χρονη Ροντίκα από την κωμόπολη Φρεσνεδίγιας δε λα Ολίβα.

Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρθία, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις δραστηριότητες στο ύπαιθρο, λόγω των καπνών. «Αν βγείτε έξω και υπάρχει καπνός ή στάχτες, να φοράτε μάσκα», έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ.

Debido a los incendios, hoy la calidad del aire de Madrid no es buena, con valores de PM2'5 muy por encima de los que recomienda la OMS.



Evita la actividad física y permanecer al aire libre. Si sales de casa y hay humo o ceniza utiliza mascarilla FFP2/95 y gafas para proteger… pic.twitter.com/7zcT25Hrh0 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) July 25, 2026

Στη Ζιρόντ της Γαλλίας πάντως, οι Aρχές επέτρεψαν σε 3.000 ανθρώπους να επιστρέψουν απόψε στα σπίτια τους, σε τομείς που θεωρείται ότι «έχουν σταθεροποιηθεί πλήρως», όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ζιλ Κλαβρέλ. Η επιστροφή θα ξεκινήσει στις 21.00 (ώρα Ελλάδας) και αφορά την πόλη Μπισκαρός, μολονότι η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο στην περιοχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.