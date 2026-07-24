Σε μια σοβαρή περιπέτεια βρίσκεται ο Κρίστιαν Βολπάτο, καθώς ο Αυστραλός διεθνής μέσος βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για κοκαΐνη, μετά από περιστατικό κατά το οποίο η αστυνομία τον σταμάτησε για παραβίαση του ορίου ταχύτητας στους δρόμους του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με το «BBC», το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (24/07), περίπου στη 1:00 τοπική ώρα. Όπως αναφέρει η «The Sydney Morning Herald», το αυτοκίνητο του ποδοσφαιριστή, μια BMW, εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 109 χιλιομέτρων την ώρα σε γέφυρα όπου το επιτρεπόμενο όριο ήταν 60 χλμ./ώρα.

Οι Αρχές φέρεται να ανέφεραν πως περίπου δύο ώρες πριν από τον θετικό έλεγχο, ο Βολπάτο είχε σταματήσει ξανά στο ίδιο σημείο για ανάλογη παράβαση, καθώς οδηγούσε με ταχύτητα κατά 20 χιλιόμετρα την ώρα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο. Για τη συγκεκριμένη παράβαση του επιβλήθηκε πρόστιμο, αλλά και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έξι μήνες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη προσοχή στην Αυστραλία, καθώς ο Βολπάτο αποτέλεσε μία από τις εκπλήξεις της εθνικής ομάδας στο πρόσφατο Μουντιάλ, έχοντας κερδίσει θέση στην αποστολή του Τόνι Πόποβιτς.

Ο 22χρονος μέσος δεν είχε προηγούμενη συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Αυστραλίας πριν από τη διοργάνωση, καθώς για μεγάλο διάστημα επιθυμούσε να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ιταλίας. Μάλιστα, είχε αρνηθεί αρκετές κλήσεις των «Socceroos», μεταξύ άλλων και για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, καθώς στόχος του ήταν να φορέσει τη φανέλα της «σκουάντρα ατζούρα».

Η στάση του άλλαξε τον περασμένο Μάιο, όταν τελικά αποδέχθηκε την κλήση της Αυστραλίας και συμπεριλήφθηκε στην 26μελή αποστολή για το Μουντιάλ, αποτελώντας μία από τις επιλογές-έκπληξη του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Ο Βολπάτο έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στη Ρόμα, όπου πραγματοποίησε το ντεμπούτο του υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο.