Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ήταν αρκετό για να προκαλέσει νέο κύκλο σχολίων και εικασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη Μελάνια Τραμπ να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο παλαιών θεωριών συνωμοσίας. Το θέμα άρχισε να συζητείται έντονα λίγο μετά τον τελικό του Μουντιάλ 2026, όταν χρήστες των social media σχολίασαν την εμφάνιση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ και επανέφεραν παλιές αμφιβολίες και ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί στο παρελθόν.

Η Μελάνια Τραμπ παρακολούθησε από την επίσημη σουίτα του New York New Jersey Stadium τον τελικό, όπου η Ισπανία επικράτησε της Αργεντινής με 1-0 και κατέκτησε το τρόπαιο. Δίπλα της βρισκόταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μετά τη λήξη της αναμέτρησης κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για να απονείμει τα μετάλλια στις δύο φιναλίστ ομάδες, δεχόμενος αποδοκιμασίες από μέρος των φιλάθλων. Η Πρώτη Κυρία δεν συμμετείχε στην τελετή απονομής, ωστόσο οι τηλεοπτικές κάμερες την κατέγραψαν αρκετές φορές στην εξέδρα, φορώντας μεγάλα σκούρα γυαλιά ηλίου. Η συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν αρκετή ώστε να επανεμφανιστεί στα social media η γνωστή θεωρία περί «Fake Melania», σύμφωνα με την οποία η σύζυγος του Αμερικανού προέδρου αντικαθίσταται κατά καιρούς από σωσία.

Στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X αρκετοί χρήστες υποστήριξαν, χωρίς να παρουσιάσουν οποιοδήποτε στοιχείο, ότι τα γυαλιά χρησιμοποιήθηκαν για να αποκρύψουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, αναπαράγοντας για ακόμη μία φορά τη συγκεκριμένη θεωρία συνωμοσίας.

Ωστόσο, φωτογραφίες από τον τελικό δείχνουν τη Μελάνια Τραμπ και χωρίς τα γυαλιά ηλίου, διαψεύδοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς. Άλλωστε, η ίδια έχει εμφανιστεί πολλές φορές στο παρελθόν φορώντας μεγάλα γυαλιά, ακόμη και σε βραδινές εξόδους, κάτι που αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του προσωπικού της στιλ.

Ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ – Στο γήπεδο Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ

Η απονομή του τρόπαιου