Έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τη Συρία στην κρίσιμη μεταβατική περίοδο που διανύει απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την πρώτη επίσκεψή του στη χώρα. Παράλληλα, μαζί με τον Σύρο πρόεδρο, Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα, ζήτησε να γίνει σεβαστή η εθνική κυριαρχία της Συρίας, με σαφή αναφορά στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η επίσκεψη αυτή είναι η πρώτη που πραγματοποιεί γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στη Δαμασκό, μετά από εκείνη του Μπαν Γκι-μουν, το 2009.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να συμβάλει για τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών ώστε να ανακάμψει η οικονομία, να βοηθήσει στην αποκατάσταση των υποδομών και των βασικών υπηρεσιών, να διευρύνει τις δυνατότητες απασχόλησης», είπε ο Αντόνιο Γκουτέρες σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, αφού μίλησε προηγουμένως για μια «καθοριστική περίοδο» για τη Συρία.

Σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο «Sana», ο Γκουτέρες συναντήθηκε νωρίτερα στο προεδρικό μέγαρο με τον Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα, ο οποίος κυβερνά τη χώρα από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ο συνασπισμός των ισλαμιστικών οργανώσεων των οποίων ηγούνταν ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ. Προηγουμένως, ο γενικός γραμματέας επισκέφθηκε την παλιά πόλη της Δαμασκού και το περίφημο τέμενος των Ομεϋαδών.

Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας της Συρίας με τον ΟΗΕ «στον ανθρωπιστικό και τον αναπτυξιακό τομέα» και η στήριξη του Οργανισμού στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της χώρας, ανέφερε το γραφείο του Σάρα.

Σύμφωνα με ένα στέλεχος του ΟΗΕ, ο Γκουτέρες επισκέφθηκε επίσης τη διαβόητη φυλακή Σαϊντνάγια, το σύμβολο των ωμοτήτων σε βάρος των αντιφρονούντων επί Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε επίσης στη Δαμασκό με κυανόκρανους του ΟΗΕ που έχουν αναπτυχθεί σε μια «ουδέτερη ζώνη» στα Υψίπεδα του Γκολάν, ένα μέρος των οποίων προσαρτήθηκε μονομερώς από το Ισραήλ το 1981. Μετά την πτώση του Άσαντ το Ισραήλ έστειλε στρατό σε αυτήν τη ζώνη ενώ στρατιώτες του πραγματοποίησαν κατ’ επανάληψη επιχειρήσεις στο συριακό έδαφος, καθώς και βομβαρδισμούς. Το Ισραήλ λέει ότι θέλει να φτιάξει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στον νότο.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την κατάσταση κοντά στο Γκολάν. «Θα ήθελα να υπενθυμίσω στη διεθνή κοινότητα ότι τα Υψίπεδα του Γκολάν είναι συριακό έδαφος», τόνισε.

Ο υπουργός Εξωτερικών Άσαντ αλ Σαϊμπάνι ζήτησε από την πλευρά του την άμεση και άνευ όρων αποχώρηση των Ισραηλινών από τον τομέα όπου έχει προωθηθεί ο στρατός τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.