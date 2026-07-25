Σε νέα επιτυχή αναχαίτιση μη επανδρωμένου αεροχήματος (UAV) προχώρησε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου, στην περιοχή Γιανμπού, με το ελληνικό πλήρωμα να καταρρίπτει το drone που προερχόταν από την Υεμένη, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής.

Υπενθυμίζεται ότι η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας είχε προχωρήσει νωρίτερα σήμερα (σ.σ. ώρα Ελλάδας 11:10), στην επιτυχή κατάρριψη μη επανδρωμένου αεροχήματος (UAV) στην περιοχή Γιανμπού.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, «το UAV προερχόταν από την Υεμένη».

Το πρωί του Σαββάτου (στις 07:15 ώρα Ελλάδας), η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας είχε καταρρίψει δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από την Υεμένη.

Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.

Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας, όπως τονίζεται από στρατιωτικές πηγές, συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.