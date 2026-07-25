Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης, ο οποίος μίλησε για τη σχέση του με την Τζένη Θεωνά.

«Με τη Τζένη γνωριστήκαμε σε μια ηλικία που έγινε αμέσως σοβαρό όλο αυτό μεταξύ μας», είπε αρχικά ο Δήμος Αναστασιάδης.

Ο Δήμος Αναστασιάδης πρόσθεσε στη συνέχεια: «Με τη Τζένη ερωτευτήκαμε, αγαπηθήκαμε και συνεχίζουμε να είμαστε ερωτευμένοι πάρα πολύ. Έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Έχουμε μείνει άνεργοι, δεν είχαμε λεφτά, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις.

Το πιο δύσκολο που έχουμε περάσει ήταν να βρούμε τη δική μας επικοινωνία, το πώς θα βρούμε τον τρόπο να επικοινωνήσουμε. Ήμασταν συγκρουσιακό ζευγάρι, ζηλεύαμε και οι δύο».