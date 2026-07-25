Οι κάτοικοι του παλαιστινιακού χωριού Τελ, στη βόρεια Δυτική Όχθη, κήδεψαν σήμερα τέσσερις άνδρες που σκοτώθηκαν την προηγούμενη ημέρα σε συγκρούσεις με Ισραηλινούς εποίκους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή.

«Οι οικογένειες των τεσσάρων μαρτύρων οργάνωσαν την κηδεία νωρίς σήμερα το πρωί», είπε ο επικεφαλής του συμβουλίου του χωριού, Ουαλίντ Ζιντάν, προσθέτοντας ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε ο ισραηλινός στρατός, μόνο 30 άνθρωποι παραβρέθηκαν στην τελετή.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν την Τετάρτη, αφού μπήκαν στο χωριό περίπου 20 έποικοι από τον γειτονικό εβραϊκό οικισμό Χαβάντ Γκιλάντ, εξήγησε ο Ζιντάν. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, που ανέπτυξε δυνάμεις του στην περιοχή, ένας Παλαιστίνιος άρπαξε το όπλο ενός εποίκου και σκότωσε έναν από αυτούς. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών, κατά την οποία σκοτώθηκαν άλλος ένας Ισραηλινός έποικος και τέσσερις Παλαιστίνιοι.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε αμέσως μετά ότι ξεκινά «μεγάλη επιχείρηση» αποκλείοντας τον τομέα αυτόν και κλείνοντας τα οδικά φυλάκια σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στρατιώτες παρέμεναν και σήμερα στο χωριό και σύμφωνα με τον Ζιντάν 51 κάτοικοι προσήχθησαν για ανάκριση και μόνο έξι από αυτούς έχουν αφεθεί ελεύθεροι μέχρι στιγμής.

«Σε κάθε άνθρωπο που έπαιρναν, του έγραφαν στο μέτωπο έναν αριθμό. Μέχρι που με άφησαν, ήμουν δεμένος με χειροπέδες και με δεμένα τα μάτια», είπε ο Σαΐφ Χάμζα, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος αφού ανακρίθηκε.

Ο Ζιντάν είπε ότι ακόμη δυσκολεύεται να καταλάβει τι συνέβη στο χωριό. «Είμαι στο σπίτι μου και έρχεται κάποιος να μου επιτεθεί. Με βάση ποιον νόμο; Με ποια ηθική ή νομική αρχή; Είμαι στο σπίτι μου, στη γη μου. Με ποιο δικαίωμα εσείς, ως έποικοι, έρχεστε εδώ;» διερωτήθηκε.

Ο Ισμαήλ αλ Σαΐφι, άλλος κάτοικος του χωριού, κατήγγειλε «τις συχνές επιθέσεις» των εποίκων. «Οι νέοι τους αντιμετώπισαν γενναία για να υπερασπιστούν τα σπίτια και τη γη τους», είπε.

Μετά τον θάνατο των δύο Ισραηλινών στη «φονική επίθεση», όπως τη χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι «θα επιταχυνθεί η νομιμοποίηση των «προκεχωρημένων φυλακίων» των εβραϊκών οικισμών. Πρόκειται συνήθως για τροχόσπιτα εποίκων ή προκατασκευασμένα σπίτια που τοποθετούνται χωρίς την προηγούμενη έγκριση της κυβέρνησης, με σκοπό να δημιουργήσουν τετελεσμένο γεγονός επί του εδάφους.

Περίπου 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα σε οικισμούς της Δυτικής Όχθης, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι από το διεθνές δίκαιο, δίπλα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.