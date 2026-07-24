Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της νεκρής διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τον σύζυγο της 41χρονης να μεταβαίνει εκτάκτως στο νησί, ενώ υπάρχουν και οι πρώτες αναφορές για όσα κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας.

Ο άνδρας δίνει κατάθεση στις αρχές και σύμφωνα με το Mega στο μικροσκόπιο μπαίνει η σχέση της νεκρής με το ζευγάρι.

Επιπλέον, φέρεται να υπάρχει ανατροπή στα στοιχεία, καθώς σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα δεν φορούσε την επίσημη στολή του ΕΚΑΒ, όταν επισκέφθηκε το σπίτι του ζευγαριού.

Συγκεκριμένα, φέρεται να φορούσε ένα παντελόνι που παρέπεμπε σε στολή, να είχε καλυμμένα χαρακτηριστικά και χρησιμοποιώντας μια σακούλα να χτύπησε το κουδούνι, ενώ στο άλλο χέρι κρατούσε ένα μαχαίρι.

Αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν την εκδοχή ότι η 41χρονη κρατούσε μαχαίρι, αναφέροντας ότι άκουσαν σχετικές φωνές από το ζευγάρι, το οποίο κατέθεσε ότι η νεκρή προσπάθησε να τους κλέψει.

Αντιθέτως, το περιβάλλον της διασώστριας ισχυρίζεται ότι το ζευγάρι όφειλε τρία ενοίκια στην 41χρονη, με αποτέλεσμα εκείνη να τους επισκεφθεί για να διεκδικήσει τα χρήματα που της χρωστούσαν.

Τι έδειξαν οι κάμερες

Η Αστυνομία φέρεται να εξετάζει ως ληστεία την υπόθεση, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτό το σενάριο ενισχύεται από όσα κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κάμερες κατέγραψαν την 41χρονη να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της με κάλυμμα τύπου full face, αλλά και να κρατάει ένα μαχαίρι.

Επίσης, σε δεύτερο βίντεο που προέρχεται από τον εξωτερικό χώρο της κατοικίας, φέρεται να έχει καταγραφεί η στιγμή κατά την οποία ο άνδρας καταδιώκει τη γυναίκα και εκτοξεύει αντικείμενα προς το μέρος της, καθώς εκείνη επιχειρεί να απομακρυνθεί.