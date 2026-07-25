Έτοιμη να γράψει μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία της είναι η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου στον ημιτελικό του World Cup απέναντι στην Ιταλία νίκησαν με 10-9 και πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα βρεθεί για πέμπτη φορά στην ιστορία του σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης, ενώ προέρχεται από τρία συνεχόμενα μετάλλια.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα είχε κατακτήσει το αργυρό στο World Cup του 2025, το χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης το 2025 και το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου τον Ιανουάριο του 2026.

Αντίπαλος στον μεγάλο τελικό ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή (26/07) στις 11:00 θα είναι η Ουγγαρία η οποία στον άλλον ημιτελικό επικράτησε με 13-12 της οικοδέσποινας Αυστραλίας.

Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε και με τον καλύτερο τρόπο για την Ελλάδα η οποία δυσκολευόταν να βρει το γκολ, έχοντας τρία δοκάρια για να λήξει η πρώτη περίοδος με 2-1 υπέρ των Ιταλών.

Στη δεύτερη περίοδο η Εθνική ομάδα εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως αποβλήθηκε ο Ντελ Μπάσο για τέσσερα λεπτά χωρίς αντικατάσταση μετά από χτύπημα στον Παπαναστασίου και έτσι η Ελλάδα έκλεισε το ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα με 5-4.

Στο τρίτο οκτάλεπτο η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου ανέβασε την απόδοσή της πήρε μια διαφορά τριών τερμάτων (7-4), ωστόσο οι Ιταλοί μείωσαν και πάλι το σκορ με 7-6.

Στην τελευταία περίοδο πάλι η Ελληνική ομάδα πήρε το προβάδισμα με 9-6, οι Ιταλοί μείωσαν σε 9-8 με τον Αργυρόπουλο με πέναλτι να κάνει το 10-8. Οι Ιταλοί έφτασαν και πάλι στο γκολ (10-9) με την τελευταία επίθεση δικιά τους.

Στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα κέρδισαν αποβολή και έπαιξαν χωρίς τερματοφύλακα με δύο παίκτες παραπάνω με τον Τζωρτζάτο να κάνει την απόκρουση στο τελευταίο σουτ του αγώνα και να στέλνει την Εθνική στον τελικό.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 4-5, 6-7, 9-10.