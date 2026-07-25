Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 25 Ιουλίου στο Γκάντερκεζεε, κοντά στο Όλντενμπουργκ της Γερμανίας, όταν ένα μικρό αεροσκάφος έπεσε και κατέληξε στη στέγη σπιτιού. Από τη συντριβή σκοτώθηκε ο πιλότος, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν τυχόν άλλο επιβαίνοντα και να διαπιστώσουν τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Ντέλμενχορστ, ο πιλότος έχασε τη ζωή του κατά τη συντριβή. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αναζητούν ακόμη ένα άτομο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επέβαινε στο αεροσκάφος.

Οι ένοικοι του σπιτιού γλίτωσαν από μια μεγάλη τραγωδία, καθώς την ώρα της πτώσης δεν βρίσκονταν εκεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί. Οι εργασίες απομάκρυνσης των συντριμμιών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης, σύμφωνα με το Blick.ch.