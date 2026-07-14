Το γάλα τελείωσε λίγο πριν από το πρωινό, λείπουν τα υλικά για τοστ ή ένα ελαφρύ βραδινό και τα καθαριστικά του σπιτιού εξαντλήθηκαν ακριβώς την ημέρα που αποφάσισες να κάνεις γενική καθαριότητα. Μικρές ελλείψεις σαν κι αυτές εμφανίζονται συχνά και χρειάζονται άμεσες, πρακτικές λύσεις. Τώρα, οι αγορές από το supermarket γίνονται ακόμη πιο απλές, καθώς η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Wolt διευρύνουν τη συνεργασία τους, εντάσσοντας στην πλατφόρμα της Wolt και το δίκτυο franchise καταστημάτων της ΑΒ.

Μέσα από περισσότερα από 200 σημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, ακόμη πιο πολλά νοικοκυριά αποκτούν πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία online αγορών, με την ποιότητα και την ποικιλία της ΑΒ να συναντούν την τεχνογνωσία της Wolt στις γρήγορες παραδόσεις.

Όταν η λίστα του supermarket χωρά στην οθόνη

Μέσα από την εφαρμογή της Wolt, οι καταναλωτές μπορούν με λίγες κινήσεις να επιλέξουν όσα χρειάζονται για το σπίτι, όπου κι αν βρίσκονται.

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κρέας, τυριά, γαλακτοκομικά και προϊόντα ψυγείου βρίσκονται στην ίδια παραγγελία με απορρυπαντικά, καθαριστικά και βασικά είδη για το σπίτι. Έτσι, τα ψώνια ολοκληρώνονται χωρίς μετακίνηση, αναμονή στο ταμείο ή αλλαγές στο πρόγραμμα της ημέρας.

Η υπηρεσία αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη όταν ο χρόνος πιέζει ή όταν λείπουν μερικά προϊόντα την τελευταία στιγμή. Από τα ψώνια της εβδομάδας μέχρι λίγα απαραίτητα για το σπίτι, η παραγγελία προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση.

Περισσότερα σημεία, μικρότερες αποστάσεις

Με την ένταξη των franchise καταστημάτων της ΑΒ στη Wolt, οι online αγορές supermarket γίνονται διαθέσιμες σε ακόμη περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Η υπηρεσία φτάνει πλέον και σε σημεία όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αντίστοιχη δυνατότητα από την ΑΒ, όπως η Μύκονος.

Η εξυπηρέτηση από κοντινά καταστήματα μπορεί να συμβάλει σε ταχύτερες και, σε αρκετές περιπτώσεις, πιο οικονομικές παραδόσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι online αγορές γίνονται πιο προσιτές τόσο για όσους τις έχουν ήδη εντάξει στην καθημερινότητά τους όσο και για εκείνους που θέλουν να τις δοκιμάσουν για πρώτη φορά.

Παράλληλα, τα franchise καταστήματα αποκτούν ένα επιπλέον κανάλι πωλήσεων, προσεγγίζουν περισσότερους πελάτες και ενισχύουν την παρουσία τους στις τοπικές αγορές.

Οι αγορές προσαρμόζονται στο πρόγραμμά σου

Οι ελλείψεις στο σπίτι δεν προκύπτουν πάντα μέσα στο συνηθισμένο ωράριο. Μπορεί να χρειαστείς κάτι μετά τη δουλειά, αργά το απόγευμα ή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Χάρη στο διευρυμένο δίκτυο, υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης και τις βραδινές ώρες ή τις Κυριακές, όπου αυτό υποστηρίζεται από το εκάστοτε κατάστημα.

Οι παραγγελίες από κοντινά καταστήματα μπορούν επίσης να φτάνουν συντομότερα, ώστε να έχεις όσα χρειάζεσαι τη στιγμή που τα χρειάζεσαι, χωρίς επιπλέον διαδρομές ή αλλαγές στο πρόγραμμά σου.

Η ποιότητα και η ποικιλία της ΑΒ Βασιλόπουλος συνδυάζονται με την εμπειρία της Wolt στην τεχνολογία και τις διανομές, δημιουργώντας μια ομαλή διαδικασία από την επιλογή των προϊόντων μέχρι την παράδοσή τους στην πόρτα.

Όλες οι καθημερινές ανάγκες σε έναν προορισμό

Η διεύρυνση της συνεργασίας της ΑΒ Βασιλόπουλος με τη Wolt αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική εξέλιξη της εταιρείας σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό για τις ανάγκες της καθημερινότητας. Η πλατφόρμα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες επιλογές, βοηθώντας τους χρήστες να βρίσκουν σε ένα σημείο όσα χρειάζονται.

Για τους καταναλωτές, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ευελιξία, εξοικονόμηση χρόνου και πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Για τα franchise καταστήματα της ΑΒ, δημιουργείται μια επιπλέον ευκαιρία να αναπτυχθούν και να εξυπηρετήσουν περισσότερους πελάτες στην περιοχή τους.

Με τη συνεργασία της ΑΒ Βασιλόπουλος και της Wolt, οι online αγορές supermarket γίνονται πιο άμεσες, πιο ευέλικτες και διαθέσιμες σε ακόμη περισσότερα νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα.