Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην παραλία της Αντάι, στη νοτιοδυτική Γαλλία, όταν οι λουόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με το μετεωρολογικό φαινόμενο Galerne, το οποίο εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά μέσα στον καύσωνα, συνοδευόμενο από θυελλώδεις ανέμους και απότομη πτώση της θερμοκρασίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 12 Ιουλίου, με τον ισχυρό άνεμο να ξεσπά ξαφνικά, αναγκάζοντας δεκάδες λουόμενους να εγκαταλείψουν άρον-άρον την παραλία αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο.

Τι είναι το φαινόμενο Galerne

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Ντανιέλα Πρεπελιούκ, η οποία μίλησε στην εκπομπή «Bonjour! La Matinale TF1», το Galerne προκαλείται από μια αιφνίδια αλλαγή στη διεύθυνση του ανέμου.

Όπως εξήγησε, ο δυτικός άνεμος που επικρατούσε στην περιοχή άλλαξε απότομα πορεία, μεταφέροντας ψυχρότερες αέριες μάζες από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Η αλλαγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί θεαματική πτώση της θερμοκρασίας.

Στην παραλία της Αντάι, ο υδράργυρος υποχώρησε από τους 37°C στους 25°C μέσα σε μόλις 30 λεπτά, μεταξύ 20:30 και 21:00, καταγράφοντας πτώση 12 βαθμών Κελσίου. Το Galerne συνοδεύτηκε από πολύ ισχυρές ριπές ανέμου, που προκάλεσαν αναστάτωση στην παραλία. Οι λουόμενοι έσπευσαν να απομακρυνθούν, ενώ ομπρέλες και εξοπλισμός παρασύρθηκαν από τον αέρα.

Μια κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στο franceinfo.fr τις δραματικές στιγμές:

«Ήταν σαν ανεμοστρόβιλος. Ξαφνικά άρχισε να φυσάει πολύ δυνατά, ο κόσμος σηκώθηκε και έφυγε. Μέσα σε λίγα λεπτά ο ουρανός σκοτείνιασε, από την ηλιοφάνεια περάσαμε στη συννεφιά και στην ομίχλη. Ήταν εντυπωσιακό αλλά και ανησυχητικό».

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης εστιατορίου Ian Plillarouet ανέφερε ότι είδε τις ομπρέλες της επιχείρησής του να παρασύρονται από τους ανέμους.

🔴 INFO – #Météo : Hier, une spectaculaire #galerne (Vent froid) a balayé la grande plage d'#Hendaye en quelques instants, provoquant une chute de température de plus de 15 °C. 🇫🇷🌬️🌡️ pic.twitter.com/2KTm62zX2C — FranceNews24 (@FranceNews24) July 13, 2026

«Αυτή την εβδομάδα είχαμε ένα τέτοιο φαινόμενο σχεδόν κάθε μέρα. Όμως αυτό ήταν από τα πιο έντονα που έχουμε ζήσει εδώ και χρόνια», δήλωσε.

Γιατί εμφανίζεται το Galerne

Οι μετεωρολόγοι εξηγούν ότι το Galerne είναι γνωστό φαινόμενο στις ακτές της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αντάι, όπου οι κάτοικοι το αποκαλούν επίσης «Enbata» ή «Brouillarta».

Ο μετεωρολόγος Jérôme Cerisier από τη Weather Solutions επισημαίνει ότι η έντονη ζέστη από μόνη της δεν αρκεί για να εκδηλωθεί το φαινόμενο.

Όπως εξηγεί, απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία ψυχρών αέριων μαζών πάνω από τον Ατλαντικό, οι οποίες συγκρούονται με τον πολύ θερμό αέρα που επικρατεί στις ακτές. Η σύγκρουση αυτή δημιουργεί τους ισχυρούς ανέμους, τη ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και τη χαρακτηριστική ομίχλη που συνοδεύει το Galerne.

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας οι καιρικές συνθήκες είχαν ομαλοποιηθεί, ωστόσο το εντυπωσιακό φαινόμενο άφησε πίσω του εικόνες που έκαναν τον γύρο των κοινωνικών δικτύων και προκάλεσαν το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων.