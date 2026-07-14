Γαλλία και Ισπανία σε λίγες ώρες θα διεκδικήσουν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 που θα γίνει την προσεχή Κυριακή 19 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη.

Για πολλούς θα έπρεπε να είναι το ζευγάρι του τελικού, καθώς είναι γεγονός πως είναι οι δύο καλύτερες ομάδες και με την ποιότητα που διαθέτουν στο ρόστερ τους είναι σίγουρο πως θα πρωταγωνιστούν και τα επόμενα χρόνια.

Απόψε στις 22:00 στο στάδιο AT&T του Ντάλας, ένα από τα καλύτερα της διοργάνωσης θα παρελάσουν στο χορτάρι 15 τίτλοι!

Η Εθνική Γαλλίας έχει κατακτήσει συνολικά 8 τίτλους. 2 Μουντιάλ, 2 EURO, 2 Κύπελλα Συνομοσπονδιών, 1 Ολυμπιακό Τουρνουά και 1 Nations League.

Από την άλλη η Εθνική Ισπανίας έχει κατακτήσει συνολικά 7 μεγάλους διεθνείς τίτλους: 1 Μουντιάλ, 4 EURO με πιο πρόσφατο αυτό του 2024, 1 Nations League και 1 Ολυμπιακό τουρνουά.

Οι δύο ομάδες στο παρελθόν έχουν βρεθεί αντίπαλοι 38 φορές στην ιστορία τους είτε σε επίσημο αγώνα, είτε σε φιλικό, με την Ισπανία να υπερτερεί. Συγκεκριμένα, η «φούρια ρόχα» έχει 18 νίκες, η Γαλλία 13 νίκες και 7 ματς έληξαν ισόπαλα. Τα γκολ είναι 71-44 υπέρ της Ισπανίας.

Σε ημιτελικό Μουντιάλ πάντως οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντίπαλες για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Έχουν βρεθεί πάλι αντίπαλοι σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο ήταν στην φάση των «16» και συγκεκριμένα στο Μουντιάλ του 2006 με την Γαλλία να επικρατεί με 3-1.

Σε τελικούς και ημιτελικούς αλλά άλλων διοργανώσεων έχουν βρεθεί πάντως αντίπαλοι, με την Γαλλία να έχει δύο νίκες σε τελικούς και την Ισπανία δύο νίκες σε ημιτελικούς.

Το πρώτο επίσημο παιχνίδι των δύο χωρών ήταν ο τελικός του EURO του 1984, με την Γαλλία του Πλατινί να επικρατεί με 2-0 και να σηκώνει το τρόπαιο. Ο δεύτερος τελικός των δύο ομάδων ήταν αυτός του 2021 για το Nations League με την Γαλλία του Εμπαπέ να κατακτά το τρόπαιο.

Όσον αφορά την Ισπανία, η ομάδα του Γιαμάλ νίκησε στον ημιτελικό του EURO 2024 την Γαλλία με 2-1 και στην συνέχεια κατέκτησε το τρόπαιο, όπως νίκησε και στον ημιτελικό του Nations League 2025 με 5-4.

Απόψε στο Τέξας, ο 27χρονος Κίλιαν Εμπαπέ θα παλέψει για την πρόκριση στον τρίτο συνεχόμενο τελικό Μουντιάλ στην καριέρα του και ο 19χρονος Λαμίν Γιαμάλ για την πρώτη του παρουσία σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.