Απαντήσεις για τη ματαίωση της επιχείρησης «Παπουτσωμένος Γάτος» που προέβλεπε εισβολή των Κούρδων στο Ιράν, επιχείρησε να δώσει πρώην ανώτερος αξιωματικός της ισραηλινής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Ο Άβνερ Βιλάν, που είναι διάσημος στο Ισραήλ, καθώς παρακολουθούσε επί 20 χρόνια το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κατηγόρησε ευθέως τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 103FM.

Εξαιρώντας τη Μοσάντ για την αποτελεσματικότητα που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, χαρακτήρισε το επιχειρησιακό σχέδιο του Ισραήλ ως «παράλογο», υποστηρίζοντας ότι οι στόχοι του δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

התוכנית היא לא "תוכנית המוסד". היא "תוכנית נתניהו", גם אם המוסד היה זה שדחף לבצע (בלי להוריד גרם מאחריותו). שמחתי לעזור. — Avner Vilan (@avner_vilan) July 13, 2026

Επίσης, είπε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο με μοναδικό στόχο να δολοφονήσει τον Αλί Χαμενεΐ, γιατί πίστευε ότι η Τεχεράνη θα παραδιδόταν αν έχανε την ηγεσία της. Ωστόσο, το Ιράν συνέχισε να αντιστέκεται, κάτι που εξέπληξε το Τελ Αβίβ, παρότι είχε την πρωτοβουλία στις επιθέσεις.

«Η πλήρης ευθύνη για αυτό βαρύνει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αποφάσισε να ξεκινήσει πόλεμο με στόχο τη δολοφονία του Χαμενεΐ», δήλωσε ο Βιλάν. «Πήρε ένα ρίσκο και, κατά τη γνώμη μου, ήταν ένα παράλογο ρίσκο. Δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα», συνέχισε. «Απέτυχε παταγωδώς, και τώρα πληρώνουμε το τίμημα γι’ αυτό».

Στη συνέχεια έπλεξε το εγκώμιο της Μοσάντ, γιατί κατάφερε να έρθει σε επαφή με τον πρώην Ιρανό πρόεδρο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ώστε να τον επαναφέρει στην εξουσία, όταν θα ανατρεπόταν το θεοκρατικό πολίτευμα, έγραψε η εφημερίδα The Jerusalem Post.

«Κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και κατάφεραν να του μιλήσουν. Από επιχειρησιακή άποψη, αυτό είναι εντυπωσιακό. Ακόμη και για τα δεδομένα των κατασκοπευτικών επιχειρήσεων, αυτό είναι ασυνήθιστο. Δεν στρατολογείς τον πρόεδρο μιας χώρας κάθε μέρα, πόσο μάλλον τον πρόεδρο του Ιράν», είπε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει όμως να καταλάβετε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος», είπε. «Ήταν πάντα κάπως περιθωριακός, ένα είδος τρολ. Ακόμη και όταν ήταν πρόεδρος, δεν ήταν ο πιο ισχυρός άνθρωπος στο Ιράν. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί η Μοσάντ κατάφερε να προσεγγίσει τον Αχμαντινετζάντ και όχι άλλους εξέχοντες Ιρανούς αξιωματούχους», είπε ο Βιλάν.

«Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν είναι σαν να ξυπνάς ένα πρωί και ξαφνικά να γίνεσαι αφοσιωμένος σιωνιστής. Συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Μοσάντ, αλλά υπάρχει μία απόσταση. Μπορείς να συναντηθείς και να κάνεις ορισμένα πράγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι 100% στο πλευρό μας… Αυτά τα ζητήματα είναι πάντα περίπλοκα. Υπάρχει το εγώ, αλλά και άλλοι παράγοντες. Δεν ξέρω τι ήθελε ο Αχμαντινετζάντ, αλλά το γεγονός είναι ότι δεν προχώρησε μέχρι τέλους», πρόσθεσε στη συνέντευξη που παραχώρησε.