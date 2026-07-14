Νέες πληροφορίες για το σχέδιο της Μοσάντ με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν, το οποίο τελικά δεν υλοποιήθηκε νωρίτερα φέτος, φέρνει στο φως το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 13. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επιχείρηση έφερε την κωδική ονομασία «Ο Παπουτσωμένος Γάτος» «Puss in Boots» και προέβλεπε έναν συνδυασμό στρατιωτικών πληγμάτων και εσωτερικής εξέγερσης.

Το σχέδιο προέβλεπε ισραηλινές επιθέσεις εναντίον θέσεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης κατά μήκος των συνόρων του Ιράν με το Ιράκ, στην περιοχή του ιρανικού Κουρδιστάν. Στόχος ήταν να ανοίξει ο δρόμος ώστε Κούρδοι μαχητές να περάσουν στο ιρανικό έδαφος και να προωθηθούν προς κουρδικές πόλεις στα βορειοδυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μοσάντ εκτιμούσε ότι χιλιάδες νεαροί Κούρδοι θα προσχωρούσαν στις δυνάμεις αυτές, δημιουργώντας ένα μαζικό κίνημα που θα μπορούσε να φτάσει μέχρι την Τεχεράνη. Η εκτίμηση ήταν ότι, όταν αυτό συνέβαινε, θα ακολουθούσε ένα τεράστιο κύμα διαδηλώσεων με τη συμμετοχή εκατομμυρίων πολιτών, το οποίο θα οδηγούσε στην πτώση του ιρανικού καθεστώτος.

Ο ρόλος του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ στο σχέδιο

Η κουρδική προέλαση αποτελούσε ένα από τα βασικά στοιχεία του σχεδίου. Παράλληλα, σύμφωνα με το Channel 13, προβλεπόταν ότι ο πρώην σκληροπυρηνικός πρόεδρος του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, θα αναλάμβανε τελικά τον έλεγχο της χώρας.

Μάλιστα, οι New York Times αποκάλυψαν την προηγούμενη ημέρα ότι το Ισραήλ είχε πραγματοποιήσει πολυετή προσπάθεια με στόχο να προσεγγίσει και να επαναφέρει τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ στην εξουσία. Η εκστρατεία αυτή φέρεται να περιλάμβανε και συνάντηση του τότε επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, με τον πρώην Ιρανό πρόεδρο, στο περιθώριο ακαδημαϊκού συνεδρίου στην Ουγγαρία.

Τα πλήγματα στο βορειοδυτικό Ιράν και η εγκατάλειψη του σχεδίου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην αρχή του πολέμου το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν εκτεταμένα πλήγματα εναντίον ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Στους στόχους περιλαμβάνονταν στελέχη του καθεστώτος, στρατιωτικές βάσεις, πυραυλικά συστήματα, αστυνομικά τμήματα και εγκαταστάσεις της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, με σκοπό να διευκολυνθεί η προέλαση των κουρδικών δυνάμεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Channel 13, οι διαρροές προς τα μέσα ενημέρωσης, οι πιέσεις της Τουρκίας και οι επιφυλάξεις που εξέφρασαν οι ίδιοι οι Κούρδοι είχαν ως αποτέλεσμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να εγκαταλείψουν τελικά το σχέδιο, βάζοντας τέλος στην επιχείρηση πριν αυτή εξελιχθεί.