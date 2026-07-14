Τη χρήση «εναλλακτικών διαδρομών μεταφοράς» στην Αζοφική Θάλασσα εξετάζει η Ρωσία, μετά την κλιμάκωση των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον πλοίων και υποδομών στην περιοχή.

Παράλληλα, η Μόσχα δεν αποκλείει την επιβολή νέων περιορισμών στη ναυσιπλοΐα, καθώς οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε μία θαλάσσια δίοδο κρίσιμη για τις ρωσικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τον ανεφοδιασμό της προσαρτημένης Κριμαίας.

Η Αζοφική Θάλασσα βρίσκεται ανάμεσα στη Ρωσία, στις περιοχές της νότιας Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή και στην Κριμαία, την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014. Από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό εκτιμάται ότι διέρχεται περίπου το ένα τέταρτο των ρωσικών εξαγωγών σιτηρών.

«Δεν θα επηρεαστεί η τροφοδοσία της αγοράς»

Το υπουργείο Γεωργίας της Ρωσίας ανέφερε μέσω Telegram ότι η κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα δεν αναμένεται να επηρεάσει την τροφοδοσία της εσωτερικής αγοράς με τρόφιμα ούτε τις εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας.

Όπως διευκρινίστηκε, βρίσκονται υπό επεξεργασία εναλλακτικές διαδρομές, ώστε τα φορτία να μπορούν να αναδρομολογηθούν μέσω άλλων περιοχών της Ρωσίας με σημαντικές δυνατότητες μεταφόρτωσης αγροτικών προϊόντων.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι η διοχέτευση περισσότερων φορτίων προς τα μεγάλα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και προς λιμενικές εγκαταστάσεις στη Βαλτική.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της μεταφοράς φορτίων, επικαλούμενο την αυξανόμενη συχνότητα των ουκρανικών επιθέσεων σε πλοία τα οποία η Μόσχα χαρακτηρίζει πολιτικά.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι πλοιοκτήτες εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα προστασίας, ενώ οι λιμενικές Αρχές επιχειρούν να βελτιώσουν τη ροή της θαλάσσιας κυκλοφορίας και να περιορίσουν τον χρόνο παραμονής των πλοίων στα λιμάνια.

Η ναυσιπλοΐα στην περιοχή παρέμενε περιορισμένη, με προβλήματα στην είσοδο και την έξοδο πλοίων μέσω των Στενών του Κερτς και της διώρυγας Ντον–Αζόφ.

Το Κίεβο κάνει λόγο για 116 χτυπημένα πλοία

Ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων μη επανδρωμένων συστημάτων, Ρόμπερτ Μπρόβντι, υποστήριξε ότι μέσα σε διάστημα εννέα ημερών επλήγησαν συνολικά 116 πλοία, εκ των οποίων τα 11 κατά τη διάρκεια της νύχτας από τη Δευτέρα προς την Τρίτη.

Ο συγκεκριμένος απολογισμός προέρχεται από την ουκρανική πλευρά και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα στο σύνολό του.

Το Κίεβο έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις του εναντίον πλοίων, διυλιστηρίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και άλλων υποδομών που συνδέονται με την ενέργεια και τον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι στόχοι αυτοί συμβάλλουν στη χρηματοδότηση και την υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας και, συνεπώς, αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους. Πολλά από τα πλοία που επλήγησαν φέρονται να μετέφεραν καύσιμα προς την Κριμαία ή να συνδέονται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.

Ανησυχία για τις εξαγωγές σιτηρών

Οι περιορισμοί στην Αζοφική Θάλασσα έχουν προκαλέσει ανησυχία στην αγορά σιτηρών, καθώς μία παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας θα μπορούσε να επηρεάσει τις ρωσικές εξαγωγές και να ασκήσει ανοδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές.

Μετά την επιβολή των πρώτων περιορισμών, οι τιμές του σιταριού στο χρηματιστήριο Euronext κατέγραψαν άνοδο έως και 4%. Ρώσοι αξιωματούχοι και εκπρόσωποι του κλάδου υποστηρίζουν, πάντως, ότι οι εξαγωγικές δεσμεύσεις της χώρας θα εκπληρωθούν μέσω της αξιοποίησης άλλων λιμανιών.

Οι πληροφορίες για τις ρωσικές ανακοινώσεις, τους περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα και τις επιπτώσεις στις εξαγωγές σιτηρών μεταδόθηκαν από το Reuters.

Οι τελευταίες εξελίξεις καταγράφονται σε μία περίοδο κατά την οποία η Ρωσία συνεχίζει τους βομβαρδισμούς σε ουκρανικές πόλεις και υποδομές, ενώ το Κίεβο επιχειρεί να μεταφέρει την πίεση βαθύτερα στη ρωσική επικράτεια και στα δίκτυα ανεφοδιασμού της Μόσχας.