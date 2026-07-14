Επιθέσεις κατά του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ο αμερικανικός στρατός τη Δευτέρα, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, θα αναλάβει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και θα επιβάλει υψηλά τέλη στα πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό.

Οι κινήσεις των ΗΠΑ -σε συνδυασμό με τις νέες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων και τους ισχυρισμούς για πρόσφατες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή- σηματοδότησαν την επιστροφή στην ανοιχτή σύγκρουση, λιγότερο από έναν μήνα αφότου οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει σε εκεχειρία.

Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το Ιράν

Κατά τη διάρκεια «αποστολής πέντε ωρών», βομβαρδίστηκαν «στρατιωτικοί στόχοι» σε διάφορες πόλεις και λιμάνια στο νότιο Ιράν, όπως η Μπουσέρ και η Μπαντάρ Αμπάς, όπως ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Τουλάχιστον τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι καίριας σημασίας στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ανάμεσα στους στόχους βρίσκονταν «συστήματα παράκτιας άμυνας, εγκαταστάσεις drones και πυραύλων και θαλάσσια μέσα», σύμφωνα με τη CENTCOM.

«Θα τους χτυπήσουμε δυνατά απόψε, και θα τους χτυπήσουμε δυνατά αύριο», διεμήνυσε χθες Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ σε ραδιοφωνική συνέντευξή του. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο η ιρανική ηγεσία «δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα» για να εμποδίσει τους βομβαρδισμούς.

Όπως και τα προηγούμενα δύο βράδια, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον βάσεων των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτιρίου όπου φιλοξενούνται Αμερικανοί στρατιωτικοί στη βάση Τζουφάιρ. Σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν στο βασίλειο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Ιορδανία αναχαίτισε τέσσερις ιρανικούς πυραύλους

«Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν τέσσερις ιρανικούς πυραύλους μέσα στον εναέριο χώρο της χώρας», δήλωσε σήμερα πηγή στους κόλπους της Γενικής Διοίκησης των ιορδανικών ενόπλων δυνάμεων.

Τα αντιαεροπορικά αμυντικά συστήματα της Ιορδανίας «αναχαίτισαν και κατέρριψαν τέσσερις πυραύλους που διείσδυσαν νωρίς το πρωί της Τρίτης στον ιορδανικό εναέριο χώρο προερχόμενοι από το ιρανικό έδαφος», χωρίς να προκληθούν ανθρώπινες απώλειες ούτε υλικές ζημιές, όπως διευκρίνισε αυτή η πηγή.

Το στρατιωτικό σώμα των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι μια αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην Ιορδανία στοχοθετήθηκε σήμερα με ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και κάλεσε τον ιορδανικό λαό να διαλύσει τις αμερικανικές βάσεις στη χώρα του.

«Ξέρετε πολύ καλά ότι όχι μόνο δεν έχουμε καμιά εχθρότητα εναντίον της χώρας σας, αλλά σας αγαπάμε εσάς, τον ευγενικό λαό, που καταλαβαίνει τον πόνο και την καταπίεση του παλαιστινιακού λαού περισσότερο από κάθε άλλο έθνος», αναφέρεται στη δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Πλήγματα σε δύο δεξαμενόπλοια

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την πλευρά τους κατήγγειλαν ιρανικές επιθέσεις εναντίον δύο δεξαμενόπλοιών τους στα Στενά του Ορμούζ που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί Ινδός, μέλος του πληρώματος του ενός, και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ υπήκοοι Ινδίας και Ουκρανίας.

Παρά τη συνεχιζόμενη ανταλλαγή πληγμάτων ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες τον Τύπο ότι παραμένει «πιθανή» η σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη.

Νωρίτερα, ανακοίνωσε μέσω Truth Social πως πρόθεσή του είναι οι ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και ότι θα επανέλθει σε εφαρμογή ο αποκλεισμός των λιμανιών του νότιου Ιράν.

Ο αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ σήμερα στις 23:00 (ώρα Ελλάδας), κατά τον αμερικανικό στρατό.

Και, όπως η Τεχεράνη θέλει να προχωρήσει στην εφαρμογή τέλους για τις παρεχόμενες «υπηρεσίες» στα πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να εισπράττουν εν είδει «αποζημίωσης» για την υπηρεσία που παρέχουν ως «φρουροί» του στενού ποσό ίσο με το 20% της αξίας του φορτίου κάθε σκάφους που θα το διαπλέει, «άμεσα», κάτι που αντίκειται προς το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το οποίο στη θεωρία εγγυάται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει

Ο Αμπάς Αραγτσί, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, η χώρα του οποίου πήρε τον έλεγχο του στενού όταν ξέσπασε ο πόλεμος, αντέτεινε μέσω X πως η Τεχεράνη «ήταν πάντα ο φρουρός του στενού και θα παραμείνει για πάντα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει απόλυτο δίκιο», σχολίασε ειρωνικά, «οποιοσδήποτε εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να αποζημιώνεται», προτού παρατηρήσει πως το «20% είναι φυσικά υπερβολικό. Θα είμαστε δίκαιοι».

Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν τις ΗΠΑ πως θέτουν τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο σε κίνδυνο.

Οι τιμές του μαύρου χρυσού απογειώθηκαν χθες – αυτή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας διεθνούς αναφοράς, αυξήθηκε κατά 9%. Σήμερα, περί τις 06:00 (ώρα Ελλάδας), συνέχιζε την άνοδό της, κατά 1,32%, στα 84,40 δολάρια.

Έπειτα από σχεδόν 40 ημέρες βομβαρδισμών στον πόλεμο που ξέσπασε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς της 28ης Φεβρουαρίου, τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός στις αρχές Απριλίου, προτού υπογραφεί, τη 17η Ιουνίου, καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στα μέρη, το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ».

Αλλά έκτοτε, επιθέσεις που έγιναν την Τρίτη εναντίον πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς να ακολουθήσουν τη μοναδική ρότα που έχει εγκρίνει η Τεχεράνη, κατά μήκος των ιρανικών ακτών, οδήγησαν στην επανέναρξη των εχθροπραξιών με μεγάλη ένταση και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διεμήνυσε πως η ανακωχή «τέλειωσε».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε επίσημη ειδοποίηση στο Κογκρέσο -το οποίο, στη θεωρία, είναι αυτό που έχει την αρμοδιότητα για την κήρυξη πολέμου, κάτι όμως που καταστρατηγείται για δεκαετίες- για την επανέναρξη των εχθροπραξιών με το Ιράν, όπως επιβεβαίωσε χθες στο AFP ο Λευκός Οίκος.

Η συμφωνία «σε κρίση»

Για τον εκπρόσωπο της ιρανικής διπλωματίας, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, «δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως το μνημόνιο κατανόησης βρίσκεται σε κρίση», αλλά το Ιράν «ποτέ δεν ήταν αυτό που παραβίασε πρώτο τις δεσμεύσεις του», όπως τόνισε σε συνέντευξη Τύπου την οποία παρακολούθησε και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι διαβουλεύσεις με τους μεσολαβητές -το Κατάρ, το Πακιστάν, το Ομάν- συνεχίζονται για να «αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση», πρόσθεσε.

Η καταρχήν συμφωνία προέβλεπε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα άνοιγαν πλήρως.

Το Ιράν διεμήνυσε όμως προχθές Κυριακή πως τα ξανακλείνει μέχρι νεοτέρας.

«Το θαλάσσιο πέρασμα αυτό είναι πιο σημαντικό από δεκάδες ατομικές βόμβες και η Ισλαμική Δημοκρατία θα το προστατεύσει», τόνιζε προχθές ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, σύμβουλος για τις στρατιωτικές υποθέσεις του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, κατά το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, οι αμερικανοί βομβαρδισμοί των τελευταίων ημερών είχαν στο στόχαστρο τομείς του δυτικού και του νότιου Ιράν, ιδίως το νησί Κεσμ και την Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και την επαρχία Χουζεστάν, που γειτονεύει με το Ιράκ.

Συνολικά 25 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την περασμένη Τετάρτη στο Ιράν, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη σε ανοικτές πηγές, πιο συγκεκριμένα δημοσιεύματα ιρανικών μέσων ενημέρωσης και επίσημες ανακοινώσεις της Τεχεράνης.