Οι διθυραμβικές κριτικές, οι ικανοποιητικές εισπράξεις και η αναγνώριση στα Βραβεία Tony δεν στάθηκαν αρκετά για να κρατήσουν το «Cats: The Jellicle Ball» στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ το οποίο κατεβάζει πρόωρα αυλαία.

Η αναβίωση του θρυλικού μιούζικαλ του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ θα δώσει την τελευταία της παράσταση στο θέατρο Broadhurst το βράδυ του Σαββάτου, 8 Αυγούστου, ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 17 Ιανουαρίου 2027. Η παραγωγή ξεκίνησε τις παραστάσεις στις 18 Μαρτίου ενώ η επίσημη πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 7 Απριλίου.

Το «Jellicle Ball» σημείωσε ικανοποιητικά έσοδα, αγγίζοντας τα 900.000 με 1 εκατομμύριο δολάρια την εβδομάδα κατά την περίοδο πριν από την τελετή των Βραβείων Tony τον Ιούνιο. Ωστόσο, οι εισπράξεις υποχώρησαν όταν έχασε το Βραβείο Καλύτερης Αναβίωσης Μιούζικαλ από το «Ragtime», έχοντας τελικά αποσπάσει τρία αγαλματίδια από τις συνολικά εννέα υποψηφιότητες που είχε εξασφαλίσει.

'Cats: The Jellicle Ball' Ending Broadway Run in August https://t.co/Gl3NilK97E — Variety (@Variety) July 13, 2026

«Πριν από τρία χρόνια, οι Zhailon Levingston και Bill Rauch ξεκίνησαν τη σπουδαία προσπάθεια να επαναπροσδιορίσουν το «Cats» για μια νέα γενιά», δήλωσαν οι παραγωγοί Michael Harrison και Mike Bosner, προσθέτοντας: «Συνέθεσαν μια δυναμική δημιουργική ομάδα που πάντρεψε το πάθος της για το Ballroom και το θέατρο, δημιουργώντας κάτι συναρπαστικά καινούριο».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αργότερα αυτόν τον μήνα, η παράσταση θα βιντεοσκοπηθεί για τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης όπου θα προστεθεί στη συλλογή της.