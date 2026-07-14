Ολοκληρώνονται την Τετάρτη 15 Ιουλίου οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος της Βουλής, με τη συζήτηση των δύο τελευταίων άρθρων που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.

Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 10:00 στην Αίθουσα Γερουσίας και θα επικεντρωθεί στα άρθρα 102 και 103 του Συντάγματος, τα οποία αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων, αντίστοιχα.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης αναμένεται να ακολουθήσει ψηφοφορία επί της αναθεωρητικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίας. Οι εισηγητές των κομμάτων θα τοποθετηθούν και θα ψηφίσουν επί των άρθρων και των επιμέρους διατάξεων που προτείνονται προς αναθεώρηση.

Η ψηφοφορία της Επιτροπής δεν δεσμεύει την Ολομέλεια

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης δεν είναι δεσμευτικό για την Ολομέλεια της Βουλής. Οι θέσεις των εισηγητών και των αγορητών των κομμάτων θα συμπεριληφθούν στην έκθεση της Επιτροπής, η οποία θα διανεμηθεί στους βουλευτές πριν από τη συζήτηση και την ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Με την επιφύλαξη των αποφάσεων της Διάσκεψης των Προέδρων, η συζήτηση στην Ολομέλεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα και να διαρκέσει δύο έως τρεις ημέρες.

Για την πρώτη ψηφοφορία είναι πιθανό να διατεθεί ξεχωριστή ημέρα, ενώ στόχος είναι η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου. Η δεύτερη ψηφοφορία, η οποία πρέπει να απέχει τουλάχιστον έναν μήνα από την πρώτη, τοποθετείται την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Η παρούσα Βουλή καλείται να αποφασίσει ποιες διατάξεις του Συντάγματος θα κριθούν αναθεωρητέες. Το τελικό περιεχόμενο των αλλαγών θα καθοριστεί από την επόμενη Βουλή, η οποία θα έχει τον ρόλο της Αναθεωρητικής.