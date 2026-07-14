Δύο από τα παιδιά του Μπραντ Πιτ προχωρούν στις απαραίτητες νομικές διαδικασίες, προκειμένου να αφαιρέσουν το επίθετο του διάσημου πατέρα τους από το όνομά τους.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Daily Mail, η κόρη του ηθοποιού, Ζαχάρα, και ο γιος του, Μάντοξ, έχουν ζητήσει να κρατήσουν μόνο το επίθετο Τζολί.

Brad Pitt's daughter Zahara and son Maddox take final steps to DROP dad's last name after Angelina Jolie divorce https://t.co/YY9PuO5e9r — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 13, 2026

Οι σχετικές ανακοινώσεις δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «Los Angeles Daily Journal» κατά τη διάρκεια του Ιουνίου και του Ιουλίου, όπως προβλέπει η νομοθεσία της Καλιφόρνιας. «Η αιτούσα Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί-Πιτ υπέβαλε αίτηση στο δικαστήριο για την αλλαγή του ονόματός της από Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί-Πιτ σε Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί», αναφέρεται στη μία ανακοίνωση.

Αντίστοιχα, στη δεύτερη σημειώνεται: «Ο αιτών Μάντοξ Τσιβάν Τζολί-Πιτ υπέβαλε αίτηση στο δικαστήριο για την αλλαγή του ονόματός του από Μάντοξ Τσιβάν Τζολί-Πιτ σε Μάντοξ Τσιβάν Τζολί».

Brad Pitt’s kids Zahara and Maddox take out newspaper ads to officially drop ‘Pitt’ from last name https://t.co/5g7EfGiKbo pic.twitter.com/BzHr8hpWNc — Page Six (@PageSix) July 13, 2026

Οι ανακοινώσεις καλούν όποιον διαφωνεί με τις αλλαγές να εμφανιστεί στις προγραμματισμένες δικαστικές ακροάσεις. Η υπόθεση του Μάντοξ αναμένεται να εξεταστεί στις 14 Σεπτεμβρίου, ενώ εκείνη της Ζαχάρα στις 28 Σεπτεμβρίου.

Στην Καλιφόρνια, όποιος επιθυμεί να αλλάξει νόμιμα το όνομά του οφείλει να δημοσιεύσει σχετική δικαστική ειδοποίηση σε εφημερίδα για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες πριν από την ακρόαση.

Η Ζαχάρα είχε υποβάλει την αίτηση αλλαγής του ονόματός της έναν μήνα νωρίτερα, ζητώντας να ονομάζεται πλέον Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί. Ο Μάντοξ ξεκίνησε την ίδια διαδικασία στα τέλη Μαΐου.

Και άλλα παιδιά του ζευγαριού εγκατέλειψαν το επίθετο Πιτ

Η Ζαχάρα και ο Μάντοξ δεν είναι τα μόνα παιδιά της οικογένειας που σταμάτησαν να χρησιμοποιούν το επίθετο του ηθοποιού. Η Σιλό, η οποία γεννήθηκε ως Σιλό Νουβέλ Τζολί-Πιτ, άλλαξε νόμιμα το όνομά της σε Σιλό Τζολί λίγο μετά τη συμπλήρωση των 18 ετών.

Ο δικηγόρος της, Πίτερ Λεβίν, είχε δηλώσει τότε ότι η νεαρή γυναίκα έλαβε «μια ανεξάρτητη και σημαντική απόφαση έπειτα από επώδυνα γεγονότα», προσθέτοντας ότι η δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης αποτελούσε μέρος της νόμιμης διαδικασίας.

Έναν μήνα μετά την αίτησή της, πηγή είχε αναφέρει στο «People» ότι η σχέση του Μπραντ Πιτ με τα μεγαλύτερα παιδιά του παρέμενε ιδιαίτερα δύσκολη. «Δεν έχει σχεδόν καμία επικοινωνία με τα ενήλικα παιδιά. Η επαφή του με τα μικρότερα είναι επίσης πιο περιορισμένη τους τελευταίους μήνες, λόγω του προγράμματος των γυρισμάτων του», είχε δηλώσει.

Τον Μάιο του 2024, η Βιβιέν αναφερόταν ως Βιβιέν Τζολί, και όχι Τζολί-Πιτ, στο πρόγραμμα του μιούζικαλ «The Outsiders» στο Μπρόντγουεϊ. Δεν είναι γνωστό εάν ο Παξ έχει ξεκινήσει επίσημη διαδικασία αλλαγής του δικού του ονόματος.

Από το Χόλιγουντ στο πολύκροτο διαζύγιο

Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith» το 2005 και σύντομα εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 2014, σε μια ιδιωτική τελετή στη Νότια Γαλλία. Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους απέκτησαν τρία βιολογικά παιδιά: τη Σιλό το 2006 και τα δίδυμα Βιβιέν και Νοξ το 2008. Το ζευγάρι υιοθέτησε επίσης τη Ζαχάρα και τον Παξ, ενώ ο Πιτ υιοθέτησε νόμιμα και τον Μάντοξ, τον οποίο η Τζολί είχε ήδη υιοθετήσει πριν από τη σχέση τους.

Ο γάμος τους κατέρρευσε το 2016, μετά από ένα σοβαρό περιστατικό μέσα σε ιδιωτικό αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν μαζί με τα έξι παιδιά τους. Λίγο αργότερα, η Αντζελίνα Τζολί υπέβαλε αίτηση διαζυγίου. Η ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης ο Πιτ έπιασε ένα από τα παιδιά από τον λαιμό και χτύπησε ένα άλλο στο πρόσωπο. Υποστήριξε επίσης ότι άρπαξε την ίδια από το κεφάλι, την έσπρωξε πάνω σε τοίχο και την ταρακούνησε, προκαλώντας της τραυματισμούς στην πλάτη και στον αγκώνα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, η ίδια και τα παιδιά αισθάνονταν σαν «όμηροι» και παρέμειναν φοβισμένοι κάτω από μια κουβέρτα για ώρες, μέχρι να προσγειωθεί το αεροσκάφος. Εκπρόσωπος του Μπραντ Πιτ είχε αρχικά χαρακτηρίσει την περιγραφή της «εντελώς αναληθή». Σε μεταγενέστερη δήλωση ανέφερε ότι ο ηθοποιός είχε αναλάβει την ευθύνη για όσα πραγματικά έκανε, αλλά όχι για πράξεις που υποστήριζε ότι δεν είχε διαπράξει. «Η ιστορία της Αντζελίνα συνεχίζει να αλλάζει κάθε φορά που την αφηγείται. Ο Μπραντ έχει αναλάβει την ευθύνη για όσα έκανε, αλλά δεν πρόκειται να αναλάβει ευθύνη για πράγματα που δεν έκανε», είχε αναφέρει η πλευρά του.

Μετά τον χωρισμό τους, οι δύο σταρ ενεπλάκησαν σε μία από τις πιο πολύκροτες δικαστικές διαμάχες στην ιστορία του Χόλιγουντ, τόσο για την επιμέλεια των παιδιών τους όσο και για το οινοποιείο που κατείχαν μαζί. Τον Μάιο του 2021, το δικαστήριο τούς παραχώρησε από κοινού την επιμέλεια των έξι παιδιών. Ωστόσο, έναν μήνα αργότερα, η απόφαση ακυρώθηκε.

Ο Μπραντ Πιτ έχει πλέον προχωρήσει στην προσωπική του ζωή και τα τελευταία χρόνια διατηρεί σχέση με τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Ινές ντε Ραμόν.