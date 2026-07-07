Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν επισημοποίησαν τη σχέση τους στο Instagram, δημοσιεύοντας τρυφερά στιγμιότυπα από τη βραδινή τους έξοδο στον λαμπερό γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη.

Όπως αναφέρει η New York Post, το ζευγάρι, που διατηρεί σχέση από το 2022, πόζαρε αγκαλιασμένο και ιδιαίτερα κομψό προτού κατευθυνθεί στο Madison Square Garden την Παρασκευή. Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα στον λογαριασμό της κομμώτριας Λόρι Ζανολέτι στο Instagram. «Το αγαπημένο μου ζευγάρι, η Ινές ντε Ραμόν και ο Μπραντ Πιτ, σε μια απίστευτη στιγμή στη Νέα Υόρκη», έγραψε η Λόρι Ζανολέτι στη λεζάντα της δημοσίευσης.

Brad Pitt and Ines de Ramon go Instagram-official with snaps from Taylor Swift’s wedding https://t.co/UoSBV49gVC pic.twitter.com/ER65nBePZe — New York Post (@nypost) July 7, 2026

Ο 62χρονος Μπραντ Πιτ επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι με παπιγιόν, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με μαύρα γυαλιά ηλίου. Τα μαλλιά του ήταν χτενισμένα στο πλάι. Η 33χρονη Ινές ντε Ραμόν εμφανίστηκε με ένα εφαρμοστό δαντελένιο φόρεμα, το οποίο συνδύασε με εντυπωσιακά σκουλαρίκια σε σχήμα σταγόνας. Η σχεδιάστρια κοσμημάτων είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε ψηλή αλογοουρά.

Την επιμέλεια των χτενισμάτων του ζευγαριού ανέλαβε η Λόρι Ζανολέτι, ενώ ο Τζορτζ Κορτίνα ήταν υπεύθυνος για τις εμφανίσεις τους και ο Τσάρλι Ριντλ για το μακιγιάζ.

Η Ινές ντε Ραμόν αναδημοσίευσε τις φωτογραφίες σε story στον προσωπικό της λογαριασμό, κάτι που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχε αναρτήσει φωτογραφίες του Μπραντ Πιτ στο προφίλ της. Συνόδευσε τα στιγμιότυπα με το τραγούδι «Lover» της Τέιλορ Σουίφτ και ένα κόκκινο emoji καρδιάς, ενώ ακολούθησε ακόμη μία ανάρτηση με το τραγούδι «Delicate».

Παρότι το ζευγάρι μετρά ήδη αρκετά χρόνια κοινής πορείας και η σχέση του φαίνεται ιδιαίτερα σταθερή, ο γάμος φέρεται να μην βρίσκεται στα σχέδιά του.

«Η Ινές είναι εξαιρετικά δεμένη με την οικογένεια του Μπραντ. Τη λατρεύουν και την υποδέχθηκαν με ανοιχτές αγκάλες από την πρώτη στιγμή», δήλωσε πηγή στη Page Six. «Σε αυτό το σημείο, τη θεωρούν ουσιαστικά μέλος της οικογένειάς τους. Ωστόσο, ο Μπραντ δεν σχεδιάζει να παντρευτεί, παρά το γεγονός ότι η Ινές έχει έρθει πολύ κοντά με όλους», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Moneyball» ολοκλήρωσε το πολύχρονο διαζύγιό του από την 51χρονη Αντζελίνα Τζολί τον Δεκέμβριο του 2024, βάζοντας τέλος σε περισσότερα από οκτώ χρόνια δικαστικών διαδικασιών. Η Τζολί είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2016.

Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει έξι παιδιά: τον 24χρονο Μάντοξ, τον 22χρονο Παξ, την 21χρονη Ζαχάρα, τη 19χρονη Σάιλο και τα 17χρονα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν.

Η Ινές ντε Ραμόν είχε παντρευτεί το 2019 τον ηθοποιό του «The Vampire Diaries», Πολ Γουέσλι. Έπειτα από περισσότερα από τρία χρόνια γάμου, οι δυο τους χώρισαν το 2022.